（新北）野柳「夜訪女王」6/28登場 早鳥票開賣

野柳石光夜訪女王是夏季晚間限定活動。（觀光署提供）

2025/05/23 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕野柳地質公園是北台灣重要國際景點，夏夜限定的「野柳石光夜訪女王」，從六月廿八日至七月十三日晚間六點卅分至九點登場，昨起開放預購早鳥票，早鳥票加贈一張活動特約商店一百元電子抵用券，數量有限贈完為止。

光影盛宴 地景結合音樂、創意科技

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）昨在台北舉辦宣傳活動。署長周永暉表示，野柳地質公園是國際旅客必訪熱點，二○一八年起推動「野柳石光夜訪女王」，限時限量開放遊客夜間參觀，女王頭獨特地景結合光影效果，現成為台灣觀光雙年曆國際級活動。

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為期16天 今年首辦國際日送禮

今年活動以「女王變裝盛會」為主軸，結合地景、音樂、藝術、創意與科技，打造有如極光的奇幻光影氛圍。周永暉表示，為吸引國際旅客，今年首度規劃七月九日為國際日，當日入場的國際旅客，憑護照可兌換限量紀念品一份，期待以光影盛會與世界拉近距離，帶動附近食宿遊購產業，創造在地夜經濟。

每天2場次 限量早鳥票贈百元券

活動期間分兩場次入場，分別是六點三十分、七點三十分，中間不清場。每日每場次上限約兩千人次，實際將視現場人潮滾動檢討。早鳥票限量八千八百張，分場次限量購票，詳細資訊參考活動官網，或電洽野柳地質公園詢問（○二）二四九二二○一六。

夜訪女王活動曾獲多項國際競賽獎項，包括「二○二四美國泰坦創新大獎」活動創新白金獎、「二○二四美國繆思創意獎」活動類金獎、「二○二四法國設計獎」戶外照明與夜景金獎。

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