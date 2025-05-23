（新北）汰換燃油公車 議員批未做好配套

新北市預計在2030年將約1600輛市區公車全數汰換為電動或零碳燃料車。（記者黃子暘攝）

2025/05/23 05:30

規劃2030全面更換為電動或零碳燃料車 交通局︰供電仍待克服

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市預計二○三○年將市區公車全數更換為電動或零碳燃料車，相關法規「新北市氣候變遷因應行動自治條例」草案還在新北市議會審議中。交通局長鍾鳴時說，新北市區電動公車今年底將達卅四％，若屆時業者未依目標汰換燃料車，將無法上路營運路線。市議員蘇泓欽要求避免「中國零件、台灣組合」的假國產電動車；市議員黃淑君說，電動車需更大停車位、供電場域，市府並未做好土地配套措施。

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今年增281輛 公車電動化將達34％

自治條例草案第卅二條修正通過，市區公車新購及汰換車輛，市府得要求業者優先選擇電動或零碳燃料（如氫能車）車輛，自二○三○年起，新北市區公車應全數使用電動或零碳燃料車輛。交通局運輸管理科長林詩欽指出，新北公車約有二千五百輛，扣除高頂巴士或小型巴士，約有一千六百輛將汰換成電動車，現有二六五輛營運中，今年將再增二八一輛，公車電動化比率可提升到卅四％。

蘇泓欽說，電動車排碳量雖較燃油車少，但製造電池的污染卻是燃油車的二至三倍，兩相加總是否比燃油車環保令人存疑，此外，是否應限制採購中國電動車？並留意排除中國進口零件、台灣組裝的車輛。

採購申請補助 須百分百台灣製造

環保局長程大維、鍾鳴時回應，中央對於碳排計算有分生產端、使用端等許多範疇，在使用部分，電動車碳排小於燃油車；交通部也規定，電動車採購若要申請補助，就要一○○％台灣製，已排除中國製造。

黃淑君指出，業者質疑一輛電巴回本要廿一年，購車意願低，且電動車體積較大，需要更大的停車位與充電調度場站，市府未事先準備好土地與供電需求調度，業者未來恐要自行租用國有地或自購地來因應。

停車位與充電場站 土地未做好準備

鍾鳴時指出，市府先更換市區公車，今年有三百多輛正在製造中；已調查電動車供電調度場站需求，並請城鄉發展局協助在重劃區、交通用地、非都市土地、閒置地等規劃預留區塊。至於供電部分，鍾鳴時說，確有許多問題需要克服，市府在八里示範區申請供電時，台電就告知今年可能無法馬上提供，需等二、三年。

市議員陳明義、張嘉玲關心政策是否有強制作為？另也關心二○三○年供電狀況是否能支撐政策目標，市府應以補貼鼓勵業者配合。

鍾鳴時表示，新北採購一部車補助一六五萬元，未來運價檢討都會依據營運狀況調節票價。

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