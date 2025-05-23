金門金城國中考題用字不雅 師記過停聘

2025/05/23 05:30

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城國中段考題目出現大量不雅文字，引起性別歧視與性騷擾等爭議。校方昨天表示，已對出題的翁姓教師記大過一次、停聘六個月，並對審題老師記小過一次，校長謝志偉為此事督導不周，已向縣府教育處自請處分。

審題師記小過 校長自請處分

金城國中五月五日、六日段考九年級健康定期考查試題，出現「綠茶婊」、「渣男」、「好想要做愛阿」，甚至「捅他屁眼」、「精液豆漿」等大量不雅字眼，被指「考題太噁心」，學生和家長反映不舒服，引起軒然大波，還有人說「這樣的考題已經出現不只一次」。

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金城國中指出，經教師考核會議決議，對命題、審題疏失的教師各予以大過一次及小過一次的處分；此外，對命題教師自學校送達處分書隔天起，暫時停聘六個月，靜待後續調查結果。校長謝志偉為此事督導不周，已自請處分，後續將依據調查結果與相關規定檢討責任歸屬。

金城國中表示，針對考題可能引發學生不安情緒，已對各班學生實施團體輔導，安排專業輔導老師進行情緒支持，協助學生梳理對此事的感受與觀點；校方已啟動性別事件調查程序，將謹慎釐清事實，保障學生權益，並確保調查公正。

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