秀林國中師生護太魯閣 製種子球灑邊坡

秀林國中師生與太管處志工、慈濟大學團隊前往採集五月結種子的台灣原生種知本飄拂草種子，將用於製作種子球。（秀林國中提供）

2025/05/23 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕去年花蓮○四○三強震造成花蓮太魯閣國家公園內崩塌處處，為避免外來種植物入侵，秀林國中師生與太魯閣國家公園管理處、慈濟大學團隊，採集原生植物種子、製作種子球，提供給太管處噴灑在布洛灣遊憩區的裸露邊坡。校長施淑娟說，參加的十四名學生多為太魯閣族的孩子，在烈日下揮汗採集也不喊苦，「希望為家鄉盡心力」。

連續兩週末野外採原生植物種子

包括太魯閣國家公園解說志工、慈濟大學USR團隊，本月連續兩個週末前往壽豐溪、萬里溪南北兩岸採集原生植物種子，以這個季節結出種子的台灣特有種知本飄拂草、駁骨丹等向陽先驅植物為採集對象，孩子們在志工指導下，頂著烈日學習辨識植物、採集種子後裝袋、整理，午後雲層聚攏下起雨，學生只好收工躲雨，直呼「好可惜，如果不是下雨，他們可以採更多種子」！

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回復原有植被 28日布洛灣灑種

秀林國中校長施淑娟昨表示，太管處在去年地震後，就與慈濟大學合作「種子球」計畫，今年加入秀林國中共同設計環境教案「為太魯閣做一件事」，並以秀中學子為試教對象，由學校的山野教師駱昌宏帶領孩子們，本月進行種子採集，預計下月七日製作種子球、廿八日在布洛灣灑種，希望成為永續課程。

太管處表示，太魯閣峽谷景觀吸引國內外遊客，但去年地震至今仍未完全復原，去年第一年種子球計畫優先拋灑在清水斷崖，部分種子也提供給正進行公路護坡工程的單位，混於植生土中噴在邊坡，以防範銀合歡入侵；今年完成的種子球將噴灑在布洛灣遊憩區地震後的裸露邊坡，未來教案開發完成後，將開放民眾和遊客體驗製作原生植物種子球。

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