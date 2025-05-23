閉門簡報挨批 鐵道局長：可再開說明會

高鐵延伸宜蘭，鐵道局昨到宜縣議會拜會說明，採閉門會議進行，挨批黑箱。（記者游明金攝）

2025/05/23 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕交通部鐵道局長楊正君昨拜會宜蘭縣議會，說明高鐵延伸宜蘭相關規劃，採閉門會議進行；高鐵監督聯盟抨擊鐵道局不願傾聽民意，嚴正譴責黑箱，要求加開說明會。楊正君則說，拜會議會、議員就是跟民意溝通，若有需要加開說明會，鐵道局會全力配合。

官員：拜會議會就是與民意溝通

鐵道局長楊正君昨上午十一點，到宜蘭縣議會向議員們簡報，會議卻拒絕媒體進入，並排除公民團體與地方居民參與。高鐵延伸宜蘭監督聯盟批評，鐵道局無膽面對縣民，「見不得光」到底是在害怕什麼？

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聯盟指出，高鐵延伸宜蘭攸關地方發展與百姓生活，至今仍缺乏透明、公正的溝通機制，聯盟提出三點呼籲，鐵道局應公開說明並回應各界疑慮、立即召開二場以上公聽會、鐵道局應正視聯盟提出的「七大缺失」，重新進行完整且客觀的可行性評估。

會後楊正君受訪表示，宜蘭縣議會是民意機關，向議員報告就是民意的溝通，議長、議員都希望後續有更多機會跟地方說明，只要有需要，鐵道局會全力配合，加開說明會，期待這項對宜蘭、對花東都非常重要的鐵路建設，中央與地方能共同推動，讓計畫早日付諸實施。

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