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    宜蘭台鐵高架 高鐵共用路廊？ 鐵道局長否定

    交通部鐵道局長楊正君說，鐵路高架與高鐵是兩個獨立計畫，無法併入高鐵計畫執行。（記者游明金攝）

    交通部鐵道局長楊正君說，鐵路高架與高鐵是兩個獨立計畫，無法併入高鐵計畫執行。（記者游明金攝）

    2025/05/23 05:30

    指為兩個獨立計畫 且存在時間落差 共用會對高鐵推動帶來不確定性

    〔記者游明金／宜蘭報導〕交通部鐵道局長楊正君昨拜會宜蘭縣議會，說明高鐵延伸宜蘭規劃。對於地方關心高鐵與鐵路高架能否共用路廊問題？楊正君說，鐵路高架與高鐵是兩個獨立計畫，無法併入高鐵執行，若共用路廊將造成高鐵不確定性，並大幅影響期程。

    拜會縣議會 說明高鐵延伸宜蘭規劃

    楊正君表示ˉ，台鐵頭城至礁溪鐵路高架與高鐵延伸宜蘭為兩個獨立計畫，台鐵高架無法納入高鐵計畫一併核定及興建，無法併入高鐵執行，以宜蘭、羅東鐵路高架為例，作業就超過十年，這兩計畫存在相當時間落差，若共用路廊會對高鐵推動帶來時程與後續推動的不確定性。

    部分地方人士倡議，以北宜直鐵取代高鐵；依據鐵道局簡報，北宜直鐵於二○○六年經前環保署審查結論：不應開發，得另提替代方案。經多年評估，二○一九年改採高鐵方案續行規劃；高鐵就系統安全及穩定，整體鐵路網建構、運能提升、縮時提速等面向均優於直鐵。

    未公告禁建範圍 僅60米寬廊帶限建

    至於禁限建及農水路，簡報提到高鐵採高架橋梁型式布設，灌排水不受影響，並將沿線兩側農耕影響降至最低，且高鐵並未公告禁建範圍，限建範圍係自高鐵路基或結構物外緣兩側起算六十公尺寬廊帶，僅需於施工前提送毗鄰施工對鐵路設施之安全影響評估相關文件，由主管機關審查許可。

    農民憂路廊切割農地 徵收後難蓋農舍

    縣議員陳文昌說，民眾關心的是，高鐵路廊會造成農地切割後的問題，農民原本有七五○坪可以蓋農舍，被徵收剩五百坪，無法蓋農舍如何解決？據了解，行政院政委陳金德已協調農業部研議可否專案處理。吳宏謀議員也指出，鄉親擔心高鐵會剖開重劃好的農地，以後可能無法蓋農舍，農民權益受損，希望加開公聽會講清楚，不要讓農民恐慌。

    議員楊弘旻提到，台鐵、高鐵共線問題，鐵道局來說明很好，才知道共線會造成高鐵整個路線大變更且有困難，高鐵完成日期又要延很久，他希望鐵道局多溝通，讓高鐵盡早施作。

    交通部鐵道局昨拜會宜蘭縣議會，說明高鐵延伸宜蘭籌備情形。（資料照）

    交通部鐵道局昨拜會宜蘭縣議會，說明高鐵延伸宜蘭籌備情形。（資料照）

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