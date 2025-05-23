台中單親洗腎媽 賣雞蛋糕養2幼兒

陳小姐（左）擺攤賣雞蛋糕養兩個幼兒，希望拚出翻身機會。（記者蔡淑媛攝）

2025/05/23 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「我要拚翻身機會，給孩子快樂童年！」曾是黃金業務員的陳小姐，婚後成為全職媽媽，不料，離婚後卻成了低收入戶，獨力撫養兩個幼兒，她罹患腎病洗腎，求職困難，隨著孩子長大，為了給孩子好生活，透過人安基金會輔導開始賣雞蛋糕創業，不只擺攤更擴展外賣外送，希望能完成孩子學鋼琴、上幼兒園的願望。

四十八歲的陳小姐獨力撫養七歲及四歲兒女，她離婚後隔月發現罹患末期腎病，接著洗腎，生活陷入困境，依賴社會補助維生，但她希望給孩子更好生活。

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陳小姐加入人安基金會暖心雞蛋糕創新謀生計畫，這個月她開始出攤賣雞蛋糕，在烈日下站一星期，造成腹膜透析傷口發炎，但她不放棄，也發揮業務員本色，到警局、醫院、公所等地發傳單，發展網路訂單做外賣、外送，也計畫發展下午茶點。

台中人安基金會昨天提前舉行慶端午活動，陳小姐也到場擺攤賣雞蛋糕，立刻銷售一空，台中站長蔡文豪表示，基金會今年推出「暖心雞蛋糕」創新謀生計畫，免費提供烤雞蛋糕設備，另聘專業講師給予完整培訓，讓單親媽媽自力更生，找回自信與希望。

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