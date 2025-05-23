台中樹木銀行6年無移樹 挨批淪蚊子館

台中樹木銀行目前轉型作教育基地並開放申請使用。（台中市府提供）

2025/05/23 05:30

2019年已容量飽和 建設局︰未來規劃作森林自然公園

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市樹木銀行二○一三年啟用，但市議員謝志忠、王立任、張玉嬿等人發現，樹木銀行早在二○一九年就已容量飽和，六年來根本無樹木移入或移出，「銀行停止交易」，疑淪蚊子館；建設局長陳大田指出，因樹木銀行內有八成樹種是黑板樹，不符地方需求，所以未移出，未來規劃作森林自然公園。

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謝志忠︰去年申請移樹 多達2777件

謝志忠說，台中市在南屯設立樹木銀行，五公頃的空間設計可容納一千二百棵樹，但樹木銀行早在二○一九年即達飽和，六年來竟未再有樹木移入或移出，民間常因開發等需求需移植樹木，去年申請移樹件數多達二七七七件，他憂心樹木無處可去，「移植」恐變「移除」，浪費綠色資源，促市府打造樹木媒合平台，活化樹木銀行資源。

王立任另指出，日前有民眾經過樹木銀行發現大門深鎖，甚至周邊草木雜亂，儼然成蚊子館狀態，樹木銀行無法發揮應有的功能，樹木銀行面積廣達五公頃，僅栽植一千二百棵樹木，尚有大量空間閒置，市府應重新檢視規劃多元應用。

陳大田︰黑板樹不符需求 無法移出

陳大田指出，樹木銀行因早期移植的樹種八成是黑板樹，本來就是民眾「嫌惡樹種」，自樹木銀行移出再利用可能性低，樹木銀行飽和後，每年各單位申請的移植樹木均改轉往公園、綠地及園道種植，近年也推動公墓公園化，釋出幾十公頃土地可移植樹木，民間申請植的樹木並未砍除；另外，樹木銀行目前已轉型做教育基地，開放社區借用會議等多元使用，並未閒置，未來會再簡單整理林蔭步道作森林自然公園。

台中樹木銀行種植一千二百棵樹木，建設局將作森林自然公園。（台中市府提供）

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