彰警執行「百斬計畫」 抓17車手全國最多

彰化縣警局長陳明君昨天透過打詐儀錶板指出，彰化縣打詐成果豐碩。（記者湯世名攝）

2025/05/23 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕警政署從今年四月起實施「百斬計畫」，不少民眾「主動出擊」檢舉詐團車手，只要車手落網即可獲得五萬元檢舉獎金，其中彰化縣警局共有十四件經民眾檢舉後，逮到十七名車手，逮獲人數全國最多。縣警局指出，這十四位民眾當中，已有七人報署核准，每人都可獲五萬元獎金，另七人也都呈報審核中。

縣警局長陳明君昨天透過打詐儀錶板指出，警方一至四月執行打詐專案，累計查獲詐欺集團六十八件、詐欺犯三九○名，查扣汽車、現金、土地、房屋及虛擬貨幣等總計價值三億九二五八萬餘元，另攔阻詐騙金額達一億六五三九萬元，合計阻斷詐團金流達五．五億元，打詐成績卓著，四月份全國打詐專案，獲警政署評核分組第一。

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彰化縣警局四月起執行警政署的百斬計畫，熱心民眾檢舉詐欺案件情資，警方查獲詐欺犯嫌共十四案十七人，查扣及攔阻金額共八四四萬元。其中彰化分局接獲民眾檢舉，有人遭假冒檢警人員詐騙，交出郵局提款卡及密碼，該帳戶內存有二四○萬元，警方獲報後迅速趕抵現場，當場查獲收取提款卡的詐欺車手，成功攔阻民眾遭詐，避免現金遭提領。

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