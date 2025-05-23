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    彰化鹿江中小學 打造環校通學步道

    彰化縣首間公立雙語的鹿江中小學，正在打造通學步道，由校地退縮提供步道空間。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣首間公立雙語的鹿江中小學，正在打造通學步道，由校地退縮提供步道空間。（記者劉曉欣攝）

    2025/05/23 05:30

    寬4到6米、長2公里 由校地退縮建置實體人行道

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣首間公立雙語的鹿港鎮鹿江國際中小學，打造全圍繞的實體人行步道。校長黃俊偉表示，目前正在進行一期工程，二期工程正在設計監造中，全部完工後，將有圍繞校園長度二公里的通學步道，全部都是實體人行步道。

    第一期工程 預計7月完工

    黃俊偉指出，鹿江中小學的實體人行步道，全部都是學校的校地自行退縮打造，也就是用校地作為通學步道的路廊，步道寬度為四米到六米，第一期工程預計今年七月完工，也就是將完成自由路、鹿草路與平等路的通學步道，第二期工程則以港后排水旁的通學步道為主，預計明年初完工，共將花費約四三○○萬元經費完成通學步道。

    黃俊偉強調，鹿江中小學的通學步道，全部都是實體人行道，除了給學子們最平安的上學路以外，因為目前其它縣市新設的全環繞校園的通學步道，也都會成為該地區居民最佳的健行步道。所以，這不只是供師生與家長所用的通學步道，也是居民最好平日的休閒散步空間。

    串連成市區三大健康步道

    鹿江中小學對面就是鹿港生態公園，也鄰近正在動工的鹿港轉運站、鹿港五星級飯店，未來除了作為居民的散步空間，也將是通勤或是住宿者最佳的人行步道。

    不少鹿港居民說，鹿港體育場使用人潮多，場內是跑步的人，場外的人行步道更是晨間與傍晚最佳的健行步道。因此，有的民眾已經開始改走生態公園的外環步道，未來鹿江中國小的通學步道打造完成，勢必成為最新的行走空間，串連成市區三大健康步道。

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