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    首頁　>　生活

    藍白砍預算 南投補助款減列近35億

    2025/05/23 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕行政院今年度將對南投縣的一般性補助款減列近三十五億元，且統籌分配稅款目前也短撥十億元，影響縣政推動，南投縣長許淑華二十二日表示，中央不應在地方年度預算已編列核定且計畫執行中刪減補助款，將中央預算被刪，轉嫁給地方政府承擔。

    許淑華籲勿轉嫁地方 陳玉鈴：去問藍委

    惟擔任民進黨南投縣黨部主委的縣議員陳玉鈴指出，立法院長韓國瑜要賴清德總統停止大罷免，雖罷免行動係民團自發性發起，但賴總統在媒體問及此事時曾以「菩薩畏因，眾生畏果」回應，其實中央對縣府減列一般性補助款，也是這樣的因果論道理。

    陳玉鈴強調，中央政府財政預算大餅就那麼大，也已擘劃許多政策要推動，突遭藍白立委聯手大砍六三六億元預算，自然要減列對地方的補助款，如果因而衝擊縣民權益，縣長應該去問該黨立委，為何要大砍中央預算?

    行政院原給南投縣的一般性補助款為一二八．○一億元，今年減列三四．九六億元，比例達二七．三％，占縣府年度總預算歲入總額比例十．一一％。

    許淑華表示，地方每年要拿多少補助款，都是有法源依據，如果中央真有財政運作上的困難，明年度的補助款該如何調整，大家可一起來討論，但希望中央今年能依預算法規定，儘速恢復原核定的補助款額度。

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