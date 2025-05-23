挺罷馬、游 彰、中、雲志工明草屯掃街

罷免游顥團隊的志工持續在夜市擺攤收連署書。（「去游除垢 」罷團提供）

2025/05/23 05:30

「缺衣不可」、「雲林拔釘」和「台中小隊」馳援 拚月底連署書收件數達130％

〔記者陳鳳麗／南投報導〕罷免藍委馬文君、游顥的公民團體，為拚本月底連署書收件數達一三○％安全門檻，兩罷團持續衝刺，罷游攻夜市和早市，外縣市黨工職也協助收件；罷馬則有外地罷團馳援，明日﹙週六﹚彰化「缺衣不可」、「雲林拔釘」兩罷團，都有志工到草屯掃街，且今晚在埔里市區舉辦「改變南投之夜」，藉宣講、寫祈福卡來吸引民眾簽連署書。

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罷馬文君、游顥再拚1800份和2500份

投一「All罷馬」和投二「去游除垢」罷團，在本月初陸續送出罷免馬文君、游顥二階連署書後，為怕審查後需要補件，展開連署延長賽，希望到月底能再收到一千八百份和二千五百份連署書，因為只剩一個禮拜可衝刺，兩罷團志工各有衝刺方法。

彰三罷團送來桌子、手寫板等資源

投二罷免游顥團隊志工，近來接收彰三「缺衣不可」罷團送來的桌子、手寫板等資源，讓志工在連署點能更方便民眾連署，另外志工也加強南投、名間、竹山夜市的擺攤，吸引未簽連署書的民眾來連署。

此外，除了民進黨南投縣黨部可簽署和協助收取連署書外，投二區的民進黨黨公職及外縣市綠營民代也協助收取連署書。

今晚宣講祈福卡 可寫對埔里祝福

罷馬團隊則在一週前成立志工台中小隊，負責在台中擺攤，方便在台中工作讀書的南投人前往連署。而台中小隊本週六，也將與「缺衣不可」、「雲林拔釘」兩罷團小隊志工會合，分別在草屯市區不同據點掃街、舉牌宣傳連署，民眾看到他們即可停下簽連署書。

罷馬團隊則從上週五晚間開始，即在埔里第一銀行前舉辦宣講活動，今晚並以「改變南投之夜」為主題，除由「南投阿美」等志工宣講，現場也將推出「五餅二魚」祈福卡，民眾可寫下對埔里的祝福，讓希望留在埔里。

投一罷免立委馬文君團隊持續收連署書，週六會有拔釘小隊志工來草屯市區幫忙掃街。（「All罷馬」罷團提供）

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