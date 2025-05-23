國教署關切 世界高中安置學生喊停

新竹市私立世界高中昨天發布聲明，將依國教署指示，停止安置在校133名學生的計畫。（記者洪美秀攝）

2025/05/23 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市私立世界高中十四日開班親會，擅自宣布學校七月底停招，並啟動校內四科共一三三名學生的安置計畫，但此訊息經媒體披露後遭國教署嚴正關切，國教署廿日進到學校召開會議，要求校方若要停辦須先辦理停招，但須繼續辦學，讓在校一三三名學生順利畢業，再依程序提出停辦申請，否則校產將充公，藉此保障學生權益。

不得擅自宣布停招或停辦

世界高中昨發布聲明稱學校已依國教署要求，停止學生安置輔導作業，另學校資金不足導致校務無法經營情形，董事會決定持續捐助，讓學校輔導現有高一、高二學生順利完成高中學習。

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世界高中高一及高二家長參加學校十四日的班親會，被告知學校要結束辦學，除不再招生也啟動在校學生的轉學安置計畫，但家長批學校做法是將學生當人球隨意安置，罔顧學生受教權。

須繼續辦學 輔導133生畢業

教育部國教署獲悉此事後，廿日到學校召開會議，要求學校不得擅自宣布停招或停辦，須依相關規定提出申請，若學校置學生於不顧，教育部最嚴厲可啟動校產充公及由新竹市府接管等方式，保障學生就學權益。

對教育部國教署的指示與要求，世界高中昨聲明會遵照國教署指示，將暫停在校學生的安置輔導計畫，因學校已提出今年七月底停招申請，今年竹苗區國中會考，世界高中不會參與招生。

另關於學校資金不足導致無法經營情形，經董事會決議，將持續捐助學校，輔導現有高一及高二共一三三名學生順利完成高中學習。

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