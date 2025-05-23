竹市補助少9.8億 議員批藍白亂刪籲罷免

2025/05/23 05:30

減幅達27.32％ 主計處︰自有資金調整支應 影響最大為基本設施及社福

〔記者洪美秀／新竹報導〕藍白立委在國會亂刪今年中央政府總預算，引發大罷免潮，立法院近期雖努力排預算解凍案，不過，遭刪減的預算經過三讀後，立院也無法補救。其中今年度中央總預算被刪減二○七六億元，刪減幅度及金額創歷史新高，在「通案刪減部分」為九三九億元，導致新竹市一般性補助款減少九．八億元，減幅達二七．三二％。市議員曾資程提到，藍白立委在中央亂刪預算導致地方吞苦果，唯有罷免不適任立委，才能讓行政運作恢復正常，籲市民三階罷免投票，一定要出來投同意票。

請繼續往下閱讀...

因立法院大砍今年度中央政府總預算，要求行政院自行刪減六三六億餘元，行政院決定全數從今年要撥給地方的一般性補助款刪減，各縣市平均刪減率約廿五％，主計總處上月底已發函通知地方政府，其中有縣市補助款從這個月開始就被扣款。

對此，新竹市府主計處表示，市府廿日收到行政院通知，將刪減竹市一般性補助款九．八億元，刪減幅度與其他縣市政府均為二七．三二％，對竹市財政確有一定程度影響，為確保各項市政能順利推動，不影響市民權利，將先以竹市自有資金審慎調整支應，因市政每個面向都會刪減，其中影響最大項目是基本設施及社會福利兩類，市府會視情況採取必要的管控措施，同時也要求各局處撙節開支，共渡難關。

地方吞苦果 議員促下架不適任立委

市議員曾資程說，藍白立委亂刪中央總預算，反讓地方吞苦果，現在就反映在中央對竹市的各項社福等一般性補助上，而這樣的情況將越來越明顯，也因藍白立委在國會不負責的態度，讓地方的補助受到影響，回顧過去的一年，藍白立委無視憲法及預算法，提出一堆要行政機關增加預算的法案，僭越行政權，破壞責任政治分際，這是超過百萬人連署，罷免不適任立委，導正國會亂象的主要原因之一，用更大的民主讓民主深化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法