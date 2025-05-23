苗市擬花逾20億蓋行政中心 鍾東錦︰可能性低

苗栗市公所廳舍老舊，公所規劃拆除後，納入地政、戶政及衛生所等單位改建為聯合行政中心。（記者張勳騰攝）

2025/05/23 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市公所廳舍老舊，公所規劃拆除後，納入地政、戶政及衛生所等單位欲改建為聯合行政中心，初估經費逾廿億元，苗栗縣議員鄭碧玉詢問縣長鍾東錦對此案的看法；鍾東錦指出，依我們縣的單位，他不是那麼贊成，但是可以討論，不過以二、三十億元蓋行政中心，牽涉預算問題，可能性太低。

苗栗市長余文忠上任後，積極推動將苗栗市公所現址廳舍拆除，改建成苗栗市聯合行政中心，公所初步構想地上八樓、地下三樓，總經費逾廿億元，全案委託可行性評估，預計今年九月成果報告。

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鍾︰不能比苗縣府高

因改建案苗栗市公所也指獲鍾東錦支持，鄭碧玉昨天詢問鍾對此案的立場及看法？鍾東錦指出，依我們縣的單位，他不是那麼贊成，但是可以討論，他有跟余文忠講，絕對蓋的不能比苗栗縣政府高，其實還是要實事求是，因為預算也不可能給你那麼多錢，再來市公所也要不到，中央給你一億元，那苗栗市公所有多少錢？你要花二、三十億蓋，那個可能性太低，他認為應該要做、做得到的，當然那是夢想，理想很好，所以該案是長遠規劃，當然還是要有人推動。

公所︰可行性評估中

苗栗市公所主任秘書杜英嘉表示，目前正進行可行性評估，希望能先完成前置作業，屆時有戶政、地政、衛生等單位聯合辦公，經費部份未來會向中央及苗栗縣政府爭取。

此外，台鐵苗栗火車頭園區自四月廿五日正式營運，縣議員鄭碧玉質詢苗縣府可有計畫承接火車頭園區營運？同時可否結合三義勝興車站以及鐵道自行車等，打造一個以火車為主題的套裝行程。

苗縣府文觀局長林彥甫回應，火車頭園區總預算十億五千萬，主要是由客委會來編列預算，委託內政部國土署跟台鐵局搭配施做，最後整個財產都歸回給台鐵公司，並委外經營，縣府並無計畫接管；目前業者已結合三義鐵道自行車業者進行策略聯盟，以發行套票方式合作，盼為苗栗帶來商機。

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