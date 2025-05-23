衛生室整建 阿里山日照中心啟用

嘉義縣阿里山鄉日間照顧中心正式啟用。（記者蔡宗勳攝）

2025/05/23 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕位在海拔一千公尺的嘉義縣「阿里山鄉日間照顧中心」昨正式啟用，日照中心利用舊達邦衛生室整建而成，歷經七年籌備，總投入一八六○萬元經費，將配合原有的物理治療設施與定期門診，讓長輩受到更妥善照顧。

7年籌備 投入1860萬經費

縣長翁章梁、立委林月琴、衛福部長照司長祝健芳、天主教嘉義教區主教浦英雄、中華聖母基金會董事長韓玲玲修女等人，昨出席啟用儀式，阿里山鄉日照中心以鄒語拼音命名為「sosonʉ」，委由中華聖母基金會提供在地長照服務，讓長輩就近受到照顧。

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縣府表示，阿里山鄉日照中心位於達邦衛生室二樓，服務範圍涵蓋達邦、樂野、特富野、十字、里佳等部落，提供日間照顧、餐食、健康促進、交通接送與家庭支持等服務。同時段可服務十六位失智失能者，日照中心還與達邦部落巷弄長照站、暖暖老人食堂及個別照顧個案串聯，形成地區型照顧網絡。

韓玲玲說，要在山區設立日照中心極具挑戰，尤其活化既有建物，須克服空間限制、法規程序與工程施工等難題。感謝衛福部與縣府大力支持，加上各民間團體鼎力相助，讓日照中心設備、人力與交通得以完善。

翁章梁說，阿里山鄉日照中心啟用不僅大幅減輕家庭照顧者的壓力，也讓長輩得以在熟悉部落中，安心地接受文化貼近、設計友善的長照服務。

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