澎湖陸上珊瑚農埸 傳產卵喜訊

陸地珊瑚農場產下的珊瑚紅卵，在戶外培育桶清楚可見。（澎湖種苗繁殖場提供）

2025/05/23 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖珊瑚連日來產卵大爆發，由離島到本島，海面一片紅通通，白沙歧頭「血池」奇景，一度爆紅成為網紅景點。現在連陸地也傳來喜訊，澎湖縣政府種苗繁殖場陸上珊瑚農埸軸孔珊瑚，廿一日夜間產卵了！因放置於戶外，有正常月光週期，軸孔紫色薰衣草在正常時刻感應產卵。

澎湖縣政府種苗繁殖場為復育珊瑚礁棲地，特別自行開發「珊瑚移植磚」、「咾咕石基座」，並研發戶外「珊瑚培育桶」進行珊瑚礁復育，不僅大幅降低復育成本，可適用的種類也繁多，二○二○年更取得經濟部智慧財產局專利證書，為復育立下大功。

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澎湖種苗繁殖場自二○一八年起進行多物種珊瑚培育研究，並選定馬公鎖港杭灣、烏崁、風櫃等海域進行珊瑚礁植栽復育，其中鎖港杭灣成為澎湖首座珊瑚海洋花園，海底生態旅遊最佳場域。

場長柯志鴻表示，澎湖早期以生態養殖法復育褐色軸孔珊瑚，但受水質、光照影響及清理環境費時等不利因素，研發戶外「珊瑚培育桶」後，問題才改善。

柯志鴻表示，「珊瑚培育桶」類似陸上珊瑚農場，每座約一噸重，配置養槽、槽體、濾槽、排水位、溢位孔與打氣設備等，可培育二百株珊瑚礁苗，造價約一萬元，可大幅降低育苗成本達五十％以上，適用種類也繁多。

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