員工養傷被開除 老闆判賠274萬元

2025/05/23 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾獲米其林推薦的高雄美食名店春蘭割包，前年發生瓦斯氣爆造成江姓廚工四肢嚴重灼傷，她休養兩個月就被老闆叫回去上班，但因傷未癒，江女想再多請一個月的假，竟被老闆直接開除，江女氣不過提告求償，法官判業者應賠二百七十四萬餘元。可上訴。

判決指出，江姓女子於二o二三年二月到割包店擔任廚工，負責幫忙店裡切菜切肉、洗菜、清潔等工作，但老闆只給她時薪一百五十五元（法定時薪一百七十六元）；同年五月廿日下午一點，老闆叫她去煮鍋撈油，撈到一半就發生瓦斯氣爆，江女閃避不及被熱油潑灑到四肢，造成她十七．五％灼傷。

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江女送醫治療後撿回一命，但因傷勢嚴重在家休養兩個月後，老闆以人力不足要求她快回來上班，江女傳醫院診斷證明給老闆，認為傷勢未癒需要再多休假一個月，但老闆不同意，寄出存證信函直接中止雙方僱傭關係。

高雄地方法院審理時，老闆喊冤，有考量江女受傷後無法勝任原本工作，打算復工後讓她去做接聽電話訂單、裝飲料等輕便工作，但江女仍不回來工作，因此才會把她開除。

法官認為，根據診斷江女確實還需要一段時間療養才得以復工，但老闆將她開除違反勞基法，江女受傷造成勞動力減損卅八％，判老闆應賠二百七十四萬餘元。

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