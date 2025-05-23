施工減人潮 前鎮漁港收停車費惹怨

前鎮漁港停車場開始收費，攤商叫苦。（記者洪臣宏攝）

2025/05/23 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市前鎮漁港多功能運銷中心預計年中完工，高市府、漁業署昨天視察前鎮漁港改建工程進度與登革熱環境整潔管理，明孝里里長林浤澤反映，施工期間人潮銳減，攤商還得付停車費，更憂心過渡期配套措施不明確，希望能向大眾說明，消除不確定性。

高市府參議梁東波偕同海洋局、漁業署視察前鎮漁港改造進度，林浤澤表示，「前鎮漁港建設專案計畫」斥資八十一億元改造，原預定二○二四年完工，已有部分建設完工，但多功能水產運銷中心及早市建築物補強工程仍未完工，攤商因配套不明確，叫苦連天。

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他指出，目前正處施工黑暗期，攤商反映人潮減少三、四成，近期漁會大樓、海洋局大樓兩側停車場調整為收費停車場，攤商每月多了至少四千元支出，且未來攤位動線規畫不明，擔心權益受損。

他建議，施工黑暗期應減免攤位租金、暫緩停車場收費，讓工程時程能透明化，多功能水產運銷中心的內部規劃儘早安排，讓民眾有更多了解和參與討論的機會。

由於停車場收費等事涉漁業署權責，會中決議相關單位將實際情況帶回討論，研擬出具體可行方案，讓前鎮漁港施工能更順利，並減少對民眾的衝擊。

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