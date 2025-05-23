為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    施工減人潮 前鎮漁港收停車費惹怨

    前鎮漁港停車場開始收費，攤商叫苦。（記者洪臣宏攝）

    前鎮漁港停車場開始收費，攤商叫苦。（記者洪臣宏攝）

    2025/05/23 05:30

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市前鎮漁港多功能運銷中心預計年中完工，高市府、漁業署昨天視察前鎮漁港改建工程進度與登革熱環境整潔管理，明孝里里長林浤澤反映，施工期間人潮銳減，攤商還得付停車費，更憂心過渡期配套措施不明確，希望能向大眾說明，消除不確定性。

    高市府參議梁東波偕同海洋局、漁業署視察前鎮漁港改造進度，林浤澤表示，「前鎮漁港建設專案計畫」斥資八十一億元改造，原預定二○二四年完工，已有部分建設完工，但多功能水產運銷中心及早市建築物補強工程仍未完工，攤商因配套不明確，叫苦連天。

    他指出，目前正處施工黑暗期，攤商反映人潮減少三、四成，近期漁會大樓、海洋局大樓兩側停車場調整為收費停車場，攤商每月多了至少四千元支出，且未來攤位動線規畫不明，擔心權益受損。

    他建議，施工黑暗期應減免攤位租金、暫緩停車場收費，讓工程時程能透明化，多功能水產運銷中心的內部規劃儘早安排，讓民眾有更多了解和參與討論的機會。

    由於停車場收費等事涉漁業署權責，會中決議相關單位將實際情況帶回討論，研擬出具體可行方案，讓前鎮漁港施工能更順利，並減少對民眾的衝擊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播