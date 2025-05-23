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    林園傳統龍舟賽 31日起中芸漁港登場

    參賽隊伍加緊訓練，期能爭取佳績。（記者洪臣宏攝）

    參賽隊伍加緊訓練，期能爭取佳績。（記者洪臣宏攝）

    2025/05/23 05:30

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕「二○二五高雄端午龍舟嘉年華—林園傳統龍舟賽」將在五月卅一日至六月一日在林園中芸漁港登場，昨天循古禮舉行龍舟點睛儀式。林園區公所表示，今年現場規劃許多活動，還有五．五公尺鳳芸宮海巡媽祖、林園洋蔥等大型裝置藝術，歡迎民眾同樂，觀賞刺激的比賽。

    昨循古禮舉行點睛儀式 淨灑海港祈豐收

    林園區公所循例以傳統科儀祭告海神、淨灑海港，祈求漁民收穫滿載，林園區區長簡水彬並邀請民政局副局長吳淑惠、市議員王耀裕，黃天煌，邱于軒，李雨庭及中油石化事業部副執行長吳佑明、台電大林電廠廠長洪貴忠、林園區漁會理事長蔡兆易及里長等人為龍舟點睛，宣告林園端午傳統龍舟系列活動開跑。

    簡水彬表示，林園傳統龍舟賽在海港航道舉辦，得克服潮汐問題，挑戰性更高。今年參賽隊伍共四十隊參加，一百四十六場次，總獎金卅九萬五千元。

    今年更規劃鳳芸宮海巡媽祖、林園洋蔥、龍舟等大型裝置藝術，還有拍照打卡區、法式左岸咖啡區、美食文創攤位區、六芒星帳休憩區、互動遊戲闖關、親子水樂園，現場打卡並發放免費水槍，讓民眾「清涼一夏」。

    林園區公所及地方各界也將於廿五日在林園夜市舉辦「粽藝飄香—千人包粽」，現場有超過千人包粽，預計包五千四百顆粽子，其中提供超過三百顆分享在地弱勢家庭，讓大家都能歡度端午節。

    林園龍舟賽昨天舉行龍舟點睛，宣告端午系列活動起跑。（記者洪臣宏攝）

    林園龍舟賽昨天舉行龍舟點睛，宣告端午系列活動起跑。（記者洪臣宏攝）

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