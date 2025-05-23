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    埤塘活化 新屋頭洲里公一公園開工

    新屋區頭洲里公一公園工程開工，打造綠美化步道。圖為示意圖。 （桃市工務局提供）

    新屋區頭洲里公一公園工程開工，打造綠美化步道。圖為示意圖。 （桃市工務局提供）

    2025/05/23 05:30

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府昨辦理「新屋區頭洲里公一公園綠美化工程」開工動土典禮，規劃融合生態環境與人文需求，打造具休憩、教育與環境共生價值的生態景觀公園，第一期工程施作面積○．一六公頃，總經費一千萬元，預計明年十一月底竣工。

    該基地處新屋、中壢及楊梅區交界，為一九九○年劃設的頭洲里公一公園總面積三．○一公頃，現況多屬埤塘水域，生態資源豐富，是野生動物重要棲地，未來空間規劃林蔭廣場，供聚會與休憩，植栽設計成療癒香氛步道，湖畔林蔭步道設緩坡道讓通行無礙，眺景平台可遠眺埤塘全景，工程保護原有水域與植栽，導入「都市森活綠廊」，北側入口廣場預留YouBike設站空間。

    市長張善政昨主持典禮時表示，這塊公園用地因牽涉到民宅及土地所有權，先開闢○．一六公頃，並設二條步道，感謝農業部農田水利署協助市府推動埤塘活化。

    市府工務局官員表示，公園開發採分區階段性推進，第一期工程以活化土地、提升生態價值為目標，整體空間設計聚焦於「土地再利用、自然感綠美化步道、都市森活綠廊、身心舒緩場域、景觀賞鳥空間」等五大亮點，整合地方休憩與生態教育功能，創造自然與人文共榮的公共空間。

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