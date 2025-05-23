資優教育不均 北桃園28校 南桃園僅15校

2025/05/23 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市資優教育資源南、北分布不均，議員王珮毓昨在議會定期會市政總質詢，直指國小、國中都有相同情況，造成家長及學生得逐水草而居，她認為教育局應致力教育資源的平衡發展。

教育局︰鼓勵學校開辦資優班

教育局長劉仲成答詢表示，桃園北區與南區的資優學生鑑定通過比例約為六比四，將針對安置有資優學生的學校，推動校本資優課程，並持續鼓勵學校開辦資優班，擴充資優教育的量能，逐步平衡南北教育資源。

請繼續往下閱讀...

桃園市共有十六所國小辦理一般智能及創造能力資優班，廿七所國中辦理英語、數理、自然科學及創造能力資優班，其中，北桃園有十一所國小、十七所國中，南桃園僅五所國小及十所國中。

部分學校總量管制 家長怨額滿進不去

王珮毓點出南、北桃園的資優教育資源相差懸殊，有家長向她反映，南桃園開辦資優教育的國中，內壢、東興、青埔、中壢、平鎮、龍潭國中六所，還是總量管制學校，新生額滿根本進不去。

劉仲成說，通過資優鑑定的國小學生，可憑鑑定結果通知書就近入學，國中學生應依戶籍所在學區學校入學，若國中小資優學生想要就讀的學校為總量管制學校且新生已額滿，則需轉介至鄰近學校，由就讀學校依既有資源給予資優資源班或資優教育方案等特殊教育服務。

此外，王珮毓說，雙語創新學校也有銜接困難，小學分布在中壢、大園、桃園、龜山、平鎮等區共七校，國中卻僅有桃園、中壢、大園等區共三校。

劉仲成表示，市內現有雙語創新、雙語亮點及雙語推動學校，國中小雙語教育覆蓋率平均九成以上，雙語亮點學校有五十所國小、廿六所國中，後續會鼓勵適合的學校轉為雙語創新試辦學校及雙語創新學校。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法