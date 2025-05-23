台鐵事故多 桃市3月迄今至少7件

昨天103次自強號因機車動力問題，早上7點4分臨時停靠內壢站處理，致南下列車於號誌機外等候近20分鐘才排除故障，民眾分享精忠街路段塞車狀況。 （擷取自臉書「大內壢生活分享」）

2025/05/23 05:30

尖峰時刻平交道周邊道路塞爆 站內也是人山人海

〔記者黃政嘉、吳亮儀／綜合報導〕台灣鐵路公司一○三次自強號列車昨天上午七點四分，因機車動力故障而臨時停靠內壢車站處理，致南下列車於號誌機外等候近廿分鐘，興仁路、遠東路兩個平交道遮斷市區幹道車流人潮，交通堵塞約一小時，統計三月迄今，台鐵在桃市的事故至少七件，影響旅客輸運，接駁轉乘應變欠佳，更因發生在通勤通學尖峰時段，公司或站方都疏於發布即時資訊、派員於平交道前宣導人車改道，惹得天怒人怨。

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台鐵︰加速汰換舊車 加強維修保養

台鐵公司表示，將加速汰換舊車，並加強現有車輛維修保養，至於運轉保安裝置故障態樣主要是老舊轉轍器、聯鎖裝置故障居多，除落實定期巡檢及每月工電聯檢機制，加強桿件檢查及測試，並已列入電務智慧化更新工程及重置計畫逐年汰換，將號誌傳統繼電聯鎖更新為現代化電子聯鎖，以提升系統可靠性及安全。

民眾投訴，三月以來，市境七件鐵路事故，扣除兩件誤闖、一件民眾車輛故障，其餘四件都是台鐵的責任，除了昨天一○三次自強號機車動力問題，還有三月十三日上午十一點多，中壢車站轉轍器受雷擊致號誌異常，延遲部分列車，台鐵人員巡檢修理，四十三分鐘後恢復正常營運。

另，四月十四日八德區永豐路平交道疑似斷路器故障，遇到下班下課尖峰時段，平交道周邊道路塞爆，民怨「等到快發瘋」；五月十一日適逢母親節，民眾反映「楊梅車站轉轍器故障，卡在富岡車站一小時」，中壢站、內壢站也人山人海，南下北上列車都有大誤點，維修人員號誌查修到晚上七點十二分恢復正常，共影響廿三班次、歷時六四八分鐘。

議員促即時發布訊息 製定疏導作為

議員張曉昀表示，台鐵的車站多、班次多，事故狀況頻率也高，設備應有經費妥善檢修，若發生列車、號誌等故障或行車事故，應提高處理效率，新聞發布重視即時性，讓民眾第一時間能找到替代交通路線或工具。

彭俊豪表示，台鐵事故發生頻率有增高趨勢，應正視全面體檢軌道設施，降低故障，並與地方政府合作，製定周邊交通疏導作為，如燈號管控、跑馬燈、網路公告、 警力指管、交通接駁等，讓意外影響降到最低。

5月11日母親節，民眾反映台鐵楊梅車站轉轍器故障，中壢火車站人山人海。 （擷取自臉書「內壢大小事」）

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