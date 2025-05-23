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    《台南》佳里郵便局修復停滯 毀壞嚴重

    「原佳里郵便局」的前棟屋頂塌陷。（記者楊金城攝）

    「原佳里郵便局」的前棟屋頂塌陷。（記者楊金城攝）

    2025/05/23 05:30

    〔記者楊金城／佳里報導〕有一二八年歷史的台南市歷史建築「原佳里郵便局」修復計畫停滯不前，目前毀壞更嚴重，屋頂塌陷、梁柱傾倒，讓關心地方文史保存者目睹慘況相當難過。

    台南市文化資產管理處於二○二○年四月完成原佳里郵便局調查研究及修復再利用計畫後，後續修復計畫就再無下文。文資處處長林喬彬說，之前市府連二年爭取文化部補助修復工程規劃設計費，均無著落，上月已再提案爭取，規劃設計費初估三六○萬，爭取中央補助二五二萬元。

    原佳里郵便局的產權屬台灣郵政協會、台灣電信協會，林喬彬指出，電信協會曾函文願將原佳里郵便局產權捐贈給市府，郵政協會則未取得董事會同意，市府同意獲得中央補助修復工程再撥用建物，現階段先爭取規劃設計推動修復。

    原佳里郵便局前身是日本明治卅年（西元一八九七年）設置蕭壠郵便受取所，一九○九年開辦電報配達業務，一九一○年改為台南郵便電信局蕭壠出張所，一九一二年改為三等郵便局，兼掌電話、電信業務，一九一五年改名佳里郵便局，建築採日式切妻屋頂設計，立面洗石子工法精緻，外觀造形優美，反映一九三○年代建築風格，見證日治時期郵電發展史，也是台南現存唯一日治郵電官署建築，具歷史文化價值。

    莊姓民眾指出，原佳里郵便局於二○一六年登錄台南市歷史建築，二○一九年啟動修復計畫爭取規劃設計，但遲無進展，如今建物牆壁龜裂，後方屋頂幾乎全部塌陷，寄望修復活化不知等到何年何月，就怕地震一來，百年建築恐不敵強震應聲倒塌。有民眾建議應盡快修復郵便局，未來或可作為吳新榮紀念館。

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