《台南》魚塭地開發產專區 地方憂毀生態

中西區、安平區交界30公頃學產地，現況仍是魚塭，將開發為產業專區。（南市府提供）

2025/05/23 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕位於中西區、安平區交界的卅公頃魚塭學產地，台南市府與教育部合作開發產業專區，由於當地是陸蟹─兇狠圓軸蟹重要棲地，今年也有大量黑面琵鷺現蹤。南市議員周嘉韋昨質詢表示，當地現況是天然滯洪池，未來如果高度開發，恐是在地居民的夢魘，也是生態一大浩劫。

市府擬引入半導體、數位服務產業

水利局表示，該案於都市計畫變更階段，已依規定擬具「出流管制規劃書」審查通過，核定滯洪池量體四萬八 千多立方公尺，後續於都計變更通過後，需再提送出流管制計畫並經審查核定後才能施工。開發基地如位處高淹水潛勢區域，更須納入淹水補償，確保開發不致增加周邊防洪負擔。卅公頃學產地屬於教育部，未來變更為產業專用區及住宅區，市府計畫引入半導體科技研發與數位及智慧服務產業。

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有黑面琵鷺、兇狠圓軸蟹現蹤

農業局說明，該區並非黑琵主要棲息地，惟有零星族群（約五十至六十隻）於該地覓食。為落實開發與生態並重原則，學產地區段徵收工程會依當地環境生態特性，於明年初啟動生態調查作業，將環境特性納入工程規劃設計，建構人與自然共融的開發模式。

地政局說，待本案都市計畫經內政部審定後，將於區段徵收階段舉辦公聽會，廣徵民眾意見，並將交通、水利及生態等各項議題納入區段徵收計畫書，報請內政部審查。

農業局明年初啟動生態調查作業

周嘉韋昨總質詢針對該案提出許多疑慮，要求市府必須審慎評估各方面造成的成本，不要讓一樁開發成為附近居民的「禍源」。

他表示，安平、中西區都是台南的觀光熱區，人口密集，交通承載量相當高，未來若設置產業園區，交通流量勢必劇增，嚴重影響居住品質。呼籲市府應為市區留下一片淨土，正視產業開發可能造成的社會成本，應與在地居民充分溝通，並結合人文、都市發展、生態相關的專家意見，重新思考「開發至上」的思維盲點。

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