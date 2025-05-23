《台南》海淡廠2028年試運轉 首期供水10萬噸

位於將軍區青鯤鯓鹽田的台南海水淡化廠興建計畫，土建工程目前正進行地盤改良。（記者楊金城攝）

2025/05/23 05:30

土建工程開工地盤改良中 佳里受水池工程預計12月動工

〔記者楊金城／將軍報導〕位於將軍區青鯤鯓鹽田的台南海水淡化廠興建計畫，土建工程已開工，目前進行地盤改良，預計二○二八年四月試運轉，第一期供水十萬噸。水利署南區水資源分署就漁業補償持續與南縣區漁會協商；海淡廠另在佳里民安里興建佳里受水池工程，已召開地方說明會。

請繼續往下閱讀...

台南海淡廠統包工程去年以二○九億九千萬元（含十五年操作維護）決標，海淡廠在工程設計通過後，今年全力推動；南區水資源分署本月五日在將軍區青鯤鯓舉辦台南海淡廠取排水管設施海岸利用管理說明書公聽會、環境影響評估施工前公開說明會、生態檢核設計階段說明會。

水資源分署5日已召開公聽會

佳里受水池統包工程也在十八日召開地方說明會，預計今年十二月動工，將興建二座一萬噸水池，並建公園及兒童遊樂場。

南水分署副分署長林玉祥指出，台南海淡廠全期供水規模為每日廿萬噸，土建工程正進行地盤改良，第一期預計二○二八年四月試運轉，二○二九年四月完工，第一期供水十萬噸。配合海淡廠工程，南水分署將補助約三．四億元給市府、將軍、七股區公所，進行青山漁港碼頭改善、疏浚、排水、道路改善、鹽豐橋美化。

憂高濃度鹵水影響漁獲 漁民要求補償

海淡廠占地約十七公頃，林玉祥指出，未來也會興建一座濕地公園，配合青鯤鯓扇形鹽田生命之樹、青山港帶動地方觀光，海淡廠也會增加青鯤鯓當地就業機會，海淡廠興建是國家重大建設，不只是汲海為泉、水源調度，也要共創地方新榮景。

海淡廠取水及排水管線規劃沿西南航道自青山漁港防波堤北側延伸至外海，取水口離岸約○．九公里，排水口二處分別離岸約一點五公里及二公里，預計明年佈管施作，青鯤鯓、七股憂心海水淡化後排放近海的高濃度鹵水恐影響生態，減少漁獲，要求補償。

林玉祥說，對漁業權補償及回饋機制，分署將循行政院核定之工程計畫配合研議，也會依環評承諾確實執行環境監測，未來營運也會設置水質及鹽度自動監測站。

至於佳里受水池預定地改至佳里台糖新宅農場土地一．八五公頃，地方擔憂施工將封閉二條聯外道路，其中一條通往佳里奇美醫院，將衝擊當地交通，建議替代道路應妥善因應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法