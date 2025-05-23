逆境向上 基隆三學子獲總統教育獎

謝昇舜（基隆市府提供）

2025/05/23 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆二信高中王實修、明德國中的謝昇舜，不屈不撓的克服身體障礙；基隆中學的王辰瀚跟著爺奶生活，曾付不出學費，在住家漏水的水桶陣中苦讀，克服環境障礙，今年錄取台灣大學和清華大學。這三人不向命運低頭，在逆境中向上成長，獲總統教育獎。

視障王實修 發明展屢獲金牌

基隆市二信高中一年級的王實修在國一時，不明原因導致雙眼視網膜剝離，視神經受損為中度視障生。王實修反而堅毅樂觀學習，在二○二四年莫斯科國際發明暨設計展拿下「金牌」及「大會特別獎」，同年在高雄國際發明展榮獲「金牌」及大會最高榮譽「鉑金獎」，展現堅強的創新實力與國際競爭力。

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清寒王辰瀚 苦讀上台大、清大

基隆中學數理班王辰瀚是中低收入戶，從小跟著爺奶生活，國中曾付不出學費，由新北市瑞芳鄉親協助，基中三年提供獎助學金，他將獎學金交給奶奶維持家計，經常在住家漏水的水桶陣中苦讀，不向命運低頭，曾獲得國際數學競賽銀牌、台灣人文獎的全國首獎、全國水下機器人比賽佳作，今年同時考上台大與清大。他在在高中畢業前利用假日當工讀生，並將第一筆打工薪水捐出二千元給學校幫助清寒學生，「以前我常受貴人幫助，如今我也要當一次學弟妹的貴人」。

肌萎謝昇舜 克服病痛勇敢發聲

基隆明德國中的謝昇舜同學，自小罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），不僅身體行動受限，還長期與病痛共處，但他始終積極、樂觀面對生活，課業名列前茅、積極投入公共事務，擔任基隆市兒童及少年代表，參與多場政策討論，勇敢發聲、表達立場，展現出高度的社會關懷與領導潛能。

王實修（二信高中提供）

王辰瀚（基隆高中提供）

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