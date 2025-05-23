AI精準預測 世壯運選手即時治療

2025/05/23 05:30

〔記者林承鴻、何玉華／台北報導〕日前一名六十二歲馬先生原本計畫參加世界壯年運動會比賽，他在開幕首日體驗台北市立聯合醫院提供的AI輔助心電圖風險預測，結果顯示馬先生未來三個月內有多項中度心血管風險指標，且血管年齡預測超出實際年齡達十歲以上。經現場醫師即時進行問診並建議進一步檢查，隨即安排世壯運心臟檢查綠色通道進行心導管檢查，並執行手術，成功避免了可能發生的重大心血管事件。

聯醫林森中醫昆明院區副院長江碩儒表示，心導管檢查結果顯示馬先生的冠狀動脈左前降支中段出現高達九十％的嚴重狹窄，當日即施行血管擴張與支架置放手術，術後馬先生症狀明顯緩解。江碩儒指出，此案例顯示AI技術可協助醫療人員提早發現潛在心血管病變，透過即時介入治療，降低運動賽事中發生遺憾事件的風險。

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此外，台北市長蔣萬安昨進行世壯運會壁球休閒組45+第二輪賽事，未能延續第一天直落三的氣勢，終場以三：一的比數落敗，不過，對手馮少豪讚他的實力強到有點出乎意料，往前救球非常厲害，「是被市長耽誤的運動員。」而交通局局長謝銘鴻與北捷總經理黃清信組隊參加桌球男雙50+組，在激烈賽事中奪下銀牌佳績。

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