為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    AI精準預測 世壯運選手即時治療

    2025/05/23 05:30

    〔記者林承鴻、何玉華／台北報導〕日前一名六十二歲馬先生原本計畫參加世界壯年運動會比賽，他在開幕首日體驗台北市立聯合醫院提供的AI輔助心電圖風險預測，結果顯示馬先生未來三個月內有多項中度心血管風險指標，且血管年齡預測超出實際年齡達十歲以上。經現場醫師即時進行問診並建議進一步檢查，隨即安排世壯運心臟檢查綠色通道進行心導管檢查，並執行手術，成功避免了可能發生的重大心血管事件。

    聯醫林森中醫昆明院區副院長江碩儒表示，心導管檢查結果顯示馬先生的冠狀動脈左前降支中段出現高達九十％的嚴重狹窄，當日即施行血管擴張與支架置放手術，術後馬先生症狀明顯緩解。江碩儒指出，此案例顯示AI技術可協助醫療人員提早發現潛在心血管病變，透過即時介入治療，降低運動賽事中發生遺憾事件的風險。

    此外，台北市長蔣萬安昨進行世壯運會壁球休閒組45+第二輪賽事，未能延續第一天直落三的氣勢，終場以三：一的比數落敗，不過，對手馮少豪讚他的實力強到有點出乎意料，往前救球非常厲害，「是被市長耽誤的運動員。」而交通局局長謝銘鴻與北捷總經理黃清信組隊參加桌球男雙50+組，在激烈賽事中奪下銀牌佳績。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播