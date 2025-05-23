北市擬推無樁電輔車 議員憂違停亂象再現

彰化縣花壇鄉的MOOVO無樁式公共自行車。（資料照）

2025/05/23 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市政府本月公開徵求電子圍籬式共享電動輔助自行車試辦營運，民進黨議員林亮君及國民黨議員柳采葳均擔憂是否會再現二○一七年oBike停放亂象，對市容及行人動線造成影響。北市交通局長謝銘鴻表示，希望透過試辦計劃彌補有樁式YouBike「無柱可還」的問題，看看民眾的接受度如何、技術能否應用在台北市。

電子圍籬定位誤差 影響行人、市容

林亮君表示，電子圍籬使用GPS定位會有誤差，於一般條件下誤差約五公尺，於都會區高樓林立的地區誤差恐會更大，而台北市人行道普遍淨寬約一．五公尺，林亮君擔憂會因定位誤差，民眾仍可在電子圍籬以外的範圍違規停車。

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林亮君也指出，因自行車沒有車牌，無法檢舉，取締量能也不足，自行車違停裁處有很多侷限，恐怕會對市容及行人通行安全帶來重大影響，要求北市府必須嚴謹監測管控試辦計畫，同時加強巡邏共享單車停放區域。

仍會設車架 可能排擠YouBike使用空間

柳采葳則質疑無樁式共享單車的實際優勢，雖宣稱採用電子圍籬技術，但實際上仍會設置腳踏車架，節省空間的優勢不明顯，更可能進一步排擠既有腳踏車與YouBike使用者的空間。柳采葳建議，若市府確定要推動，應先與新北市等周邊縣市進行制度協調與路網整合，避免重蹈「單邊試辦、全面困擾」的覆轍。

交通局：盼彌補「無柱可還」問題

謝銘鴻表示，台北市土地有限，YouBike還車時必須有空車柱才能還，偶而會發生「無柱可還」的狀況，因此若透過電子圍籬技術，可以框出特定範圍供民眾還車，解決無柱可還的問題。

謝銘鴻說，國外如新加坡、上海目前也有共享單車應用電子圍籬管理，國內在彰化、雲林也有實際應用，希望透過試辦計劃彌補有樁式的缺點，看看民眾的接受度如何、技術能否應用在台北市。謝銘鴻說，GPS準不準也是試辦目的，市府會留意不能違停影響行人，試辦半年期間會客觀評估。

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