台北市民廣場8.2億再造 定位遭質疑

台北市府將縫合市民廣場，打造成一個綠色大街廓。（記者何玉華攝）

2025/05/23 05:30

取消新仁愛路、市府路 縫合成綠色大街廓 審議委員認與周邊環境串聯不足

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府斥資逾五億元整建已近卅年歷史的台北市市民廣場，取消新仁愛路、市府路，與市府縫合成一綠色大街廓，加上周邊路型改造，總經費逾八．二億元，設計案昨送台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議，委員們認同改造成大廣場，但對於中央大面積空曠水泥廣場定位、兩側長廊「不是近便的動線，好像變遊園路線」有疑慮，加上與周邊大樓、環境的串聯明顯不足，決議先成立專案小組召集會議進行更詳細的討論。

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北側規劃大草地 南側設兒童遊戲場

市民廣場整建範圍含市府路及市政大樓基地西側至車道出入口，取消新仁愛路、市府路形成完整的綠色大街廓，創造人潮匯流的大型戶外廣場，基地面積約四．二六公頃；府前中央是空地廣場，北側規劃可做為舞台的「城市匯流亭」與大草地，南側設大型兒童遊戲場「雲端遊戲探險塔」，並有國旗與城市行銷的立體字樣，未來可吸引民眾打卡；兩側外各設長廊串聯地下停車場入口及行人空間；同時加強照明，提高夜間使用率。

在廣場休閒、賞一○一或集會？ 用途不明

與會委員多肯定封路做大廣場的構想，但提醒一定要做好交通配套；不過，對於廣場的定位、用途存有疑慮，「是要休閒？還是要集會？還是晚上來看一○一？」整個大廣場上空空的什麼都沒有。且在北側地下停車場上方要做大草皮，「能養出漂亮的草皮嗎？」對於廣場開放騎自行車，或南側設遊戲場，委員們認為，當地多是上班族，下班就回家，會來使用的大概是孩童，又距住宅區有段距離，動線及介面安排要多考慮。

議會、飯店、大樓 應納入整體考量

也有委員提到，規劃案對緊鄰的台北市議會「置之不理」，應將周邊的建物包括君悅飯店、遠雄、南山人壽、一○一等納入考慮，梳理出行人、車輛及空橋的安排；甚至連長廊規劃在外側，可否考慮到未來使用最頻繁的可能是往返議會的市府官員，「不是近便的動線，好像變遊園路線」，官員被叫去議會的煩躁性，在途經無遮蔭的大廣場更煎熬。

會議主席、都發局長簡瑟芳表示，與會委員的意見都很一致，有太多的介面要處理，問題很複雜，無異議同意先成立專案小組進行後續討論，由申設單位公園處先就委員意見檢討整理後，在下次專案會議提出。

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