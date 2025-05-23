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    屏縣愛文芒果評鑑 徒弟打敗師父奪冠

    屏東縣優質愛文芒果評鑑揭曉，方冠文（左）打敗師父盧旺昇（右）抱走冠軍，盧旺昇屈居亞軍卻很開心。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣優質愛文芒果評鑑揭曉，方冠文（左）打敗師父盧旺昇（右）抱走冠軍，盧旺昇屈居亞軍卻很開心。（記者羅欣貞攝）

    2025/05/23 05:30

    共33組角逐 34歲方冠文採牛奶有機肥栽培 不用除草劑

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣因氣候及土壤特色，加上海風吹拂，孕育出又甜又香且質地Q彈的愛文芒果，為全台第二大產區，目前正值產季，屏東縣政府舉辦優質愛文芒果評鑑，前年冠軍方冠文擊敗師父盧旺昇二度奪冠，屈居亞軍的盧旺昇卻說「很開心！」冠軍等級的愛文芒果一箱十五顆，可賣到三千元。

    冠軍愛文 一箱15顆賣3千元

    愛文芒果為屏東縣重要的夏季水果，為外銷主力果品，主要生產鄉鎮為枋寮、枋山、獅子、春日等地，面積約四一七三公頃，年產量約五．五萬公噸，主要產期落在五月至六月。今年屏東縣優質愛文芒果評鑑共有三十三組角逐，由產官學專家，透過外觀、重量、口感、甜度、包裝設計評比。

    颱風低溫影響 著果率降低

    周春米在頒獎前還親手調製楊枝甘露，推廣屏東芒果；她表示，屏東是芒果最早採收的地區，受去年颱風及今年低溫等氣候因素，著果率降低，今年能參賽的芒果都是得來不易且珍貴。

    獲得冠軍的方冠文今年三十四歲，學生時期就在枋山鄉朋泉生產合作社打工，他說，採牛奶有機肥栽培、自然熟成，不用除草劑，今年因雨水少，果實比較小顆，致勝原因是要比別人用心更多，要注意很多細節，像如果有落山風時，芒果就要先固定住，趁早防禦，不要讓它受傷。

    師父盧旺昇︰很開心 目前輔導為主

    雖然盧旺昇被徒弟打敗，但他表示「很開心，現在自己以輔導為主，希望屏東的愛文芒果越來越好！」四年前起在氣象署協助下，可提前三小時知道氣候變化，社員們就可以盡早防範應對；此外，合作社也有二．五公頃的網室栽培，防止強風侵襲，在去年三個颱風中傷害相對降低。

    盧旺昇也說，今年屏東愛文芒果可能只剩往年三成左右產量，主要是氣候影響，今年寒流比較長，產量減少價格相對比往年穩定一點，目前產地價中等行情約一公斤兩百元上下，高等行情可到三百元以上，像冠軍等級的愛文芒果一箱十五顆約六公斤，則可賣到三千元。

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