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    《耗資2億》凱旋九號首航 投入綠島、蘭嶼營運

    中央補助六千萬元，帆利航運公司全新打造的「凱旋九號」，昨天加入台東離島航線。（記者黃明堂攝）

    中央補助六千萬元，帆利航運公司全新打造的「凱旋九號」，昨天加入台東離島航線。（記者黃明堂攝）

    2025/05/23 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕中央補助台東縣政府三億元，辦理民間五艘老舊客輪汰舊換新，每艘各獲補助六千萬元。由帆利航運公司耗資兩億元全新打造的「凱旋九號」，昨天在富岡漁港舉行首航亮相，提供台東離島航線舒適、環保、高安全性的服務及優質航行體驗。

    推動汰舊換新 中央補助6千萬

    繼今年三月底迎接首艘民間新船「天王星廿一號」投入綠島航線，同在新加坡打造的「凱旋九號」昨天首航典禮後投入綠島與蘭嶼航線營運。立法委員莊瑞雄出席表示，台東離島不少航線仍使用船齡超過廿五年的老舊船舶，二○二二年時任行政院長蘇貞昌允諾補助業者造船，中央與地方攜手推動汰舊換新，合計投入約三億元，這艘船的投入，替綠島、蘭嶼鄉親與旅客守住一條安全、準時、安心的藍色命脈。

    將配合天災或疏運緊急調度

    縣政府指出，公部門補助民間汰換舊船，不僅有助於提升離島航線服務品質，新船也將配合天災或疏運等作緊急調度規劃，除了旅遊旺季的船班，也將履行六年義務，於旅遊淡季期間每年提供至少五十趟的航班服務，保障離島居民與遊客的基本交通需求，落實海運「偏鄉交通正義」。

    業者︰載客317人 兼顧高速節能

    業者帆利航運說明，「凱旋九號」全長四十二公尺，船寬八．五公尺，總噸位四百一十二公噸，載客量達三百一十七人，新船採用創新的「單體雙尖艏」設計，能有效強化破浪性能降低衝擊力與浪阻，並兼顧高速與節能表現，特別適用於航行前往綠島與蘭嶼風浪多變的海域。艙內空間上採雙走道與平整化設計，不僅大幅提升乘客動線與緊急疏散效率，也設有無障礙空間與友善設施以及寬廣的客艙空間，兼具安全性與舒適性。

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