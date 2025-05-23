26噸廢酸液倒魚塭誆可殺菌 環保顧問判刑

環保志工發現中洲大排變色，通報台南市府。（台南市環保局提供）

2025/05/23 05:30

〔記者王捷／台南報導〕有廢棄物、毒性化學物專業，又自稱學過法律的「道長」環保顧問顏禎志，聯手環保業者劉其欣偷倒廿六噸廢酸液，以化學沉澱手法，誆魚塭地主能替魚塭「殺菌」、「淨化」，台南地方法院認為，顏有專業背景還知法犯法、態度惡劣，造成的河川污染難以去除，依廢棄物清理法重判三年徒刑、不予減刑。

劉為圖利十五萬偷倒酸液，導致中洲大排短時間內呈強酸性、高濃度重金屬，致河水變色，造成危害，依同法判處徒刑兩年四月。

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劉其欣於二○二三年以每公斤四．七元價格，接收氯化亞鐵金屬廢酸液，未經任何再利用程序處理，即交司機運至仁德區一處魚塭偷排。為誆騙地主此為「養殖改善」計畫，顏禎志甚至到魚塭示範「寶特瓶試驗」，把廢酸液與魚塭水搖勻後顏色轉清，告訴地主可以殺菌，但化學反應導致水質pH下降至極酸性，重金屬仍留在水體。

與環保業者聯手偷排

同年間，環保志工發現中洲大排變色，通報台南市府，環保人員檢測發現，大排的採樣液體pH值僅○．九，鐵含量每公升高達八萬多毫克，銅、鋅、鉻等多項重金屬全面超標。

法院認為，兩人雖未明確分贓，仍構成共犯。顏具化工與法律專業背景，持有多張甲級環保證照，卻設計排放流程、主導傾倒行為，犯後還否認犯罪、行為惡劣，依廢棄物清理法判三年徒刑。劉明知廢酸未經處理，仍虛報已再利用並製作不實紀錄，圖利金額超過十五萬元，判處有期徒刑兩年四月，並沒收全部不法所得。

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