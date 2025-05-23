Q1旅館平均房價3092元 較去年微漲27元

我國旅館業2025年第1季和2024年同期相比，平均房價及住客人次均成長。（記者蔡昀容攝）

2025/05/23 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕二○二五年第一季旅館業營運狀況昨公布，平均房價三○九二元，較去年同期三○六五元增廿七元、成長○．八八％，住客人次則成長四．九五％。和疫情前二○一九年相比，本國旅客成長廿二．一三％，外籍客則恢復七成三。

外籍住客恢復至疫前73％

交通部觀光署統計，今年第一季旅館業平均房價三○九二元，較去年同期增加廿七元，成長○．八八％。旅館業住客一八二七．九萬人次，較去年同期成長八十六．二萬人次。其中本國籍旅客比疫前同期增加二三九．三萬人次。外籍住客五○七．二萬人次，已恢復至疫前水準七成三。

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觀光署分析，國旅在住宿市場具備穩定需求與規模，國際客也逐步回溫，第一季平均消費者物價指數（CPI）漲二．一八％，但平均房價漲幅趨勢有略為趨緩。

客房住用率 北市65％最高

第一季旅館業客房住用率五○．四二％，較去年同期增加一．一一％。以縣市表現來看，前五名是台北市六十五．六九％、新竹市六十一．○四％、高雄市五十五．三八％、新竹縣五十五．二八％及台中市五十三．五五％。

觀光署長周永暉表示，第一季數據顯示好現象，但國人多是一日遊，希望能逐漸提高兩天一夜比例，因此積極推廣夜間活動，如野柳石光夜訪女王活動、夜間音樂會、馬祖藍眼淚等，鼓勵旅客多留宿。

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