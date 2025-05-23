老農津貼排富條款 綠委籲修法依物價調整

民進黨立委郭國文、林俊憲22日舉行「保障農民權利 老農津貼排富條款應與時俱進」記者會。（記者廖振輝攝）

2025/05/23 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕老農津貼排富條款已十四年未調整，民進黨立委林俊憲、郭國文昨召開記者會指出，許多老農因土地增值而喪失領取資格，建議農業部優先修正排富條款，並納入自我調節機制，每四年依物價調整。民進黨立委陳亭妃亦提出相關加碼主張，要求盡速檢討修法。

物價及房價近年雙雙飆漲，林俊憲表示，老農津貼自二○一二年發放七千元以來，當年物價指數已從九十二．三八漲至去年的一○六．五九，漲幅達十五％。由於老農津貼訂有隨物價調整的機制，因此去年發放金額已達八一一○元。

請繼續往下閱讀...

不過，林指出，根據內政部公告的土地現值總額，二○一一年全國平均每公頃二○五○萬二千元，去年則為三六二九萬五千元，增幅高達七十七％，但老農津貼排富門檻仍維持二○一一年制定「農業外個人所得五十萬元、不動產價值超過五百萬元、土地四百萬元」標準。

林俊憲建議門檻應調高至「農業外個人所得六十萬元、不動產八百萬元、土地六百萬元」，以符合現實狀況；排富條款也應納入自我調節機制，每四年依物價調整一次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法