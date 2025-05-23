「健康台灣」委員會議 總統：國人平均餘命 目標提高到82歲

賴清德總統昨天主持「健康台灣推動委員會」，會中表示目標8年內要將國人的平均餘命從79歲提高到82歲，且要讓「不健康餘命」從現在的10％降到8％。（資料照）

2025/05/23 05:30

〔記者吳亮儀、陳政宇、林曉雲／台北報導〕賴清德總統昨天主持「健康台灣推動委員會」，會中表示目標八年內要將國人的平均餘命從七十九歲提高到八十二歲，且要讓「不健康餘命」從現在的十％降到八％，為此，政府要將運動政策和健康促進課程整合，強化運動意識和身體活動。

不健康餘命降到8％

賴總統說明，根據二○二一年調查，高達一半以上的國人，未達世界衛生組織（WHO）建議所建議的「每週一五○分鐘中等強度以上身體活動量」。因此，一定要透過各項政策，來提升各年齡層國人身體活動意願。

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衛福部次長周志浩指出，要讓身體活動，策略包括訂定全民健走日、登山日、自行車日，提升大眾對身體活動益處的認知，並分齡、分群制定不同的活動內容。

另外，周志浩也點出交通部的「環島自行車道路路網建設」，目標是在二○二七年時、四年增加二二○公里、優化路網二百公里、滿意度提升二％的自行車路網。

教育部政務次長張廖萬堅也說明，十二年國教課綱的健康與體育、綜合活動及科技已納入健康主題學習內容，例如國中七至九年級資訊科技與人類社會主題，就網路成癮與霸凌議題進行教學，高中健康與護理科目為部定必修二學分，國中小每週有三節健體課及一節健康課。

教育部和衛福部也每年投入六千萬元經費推動健康促進學校，一年級齲齒率從五十八％降至卅一％；體位適中比率從六十八％增至七十四％；身心調適假及社會情緒學習則關注孩子的心理健康，另導入AI科技於學生健康資訊系統、校園食材登錄平台及體適能資料庫，全方位建置學生健康生活支持體系。

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