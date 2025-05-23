60克服困境小勇士 獲總統教育獎／教長：孩子的生命故事 帶給所有人正能量

2025年總統教育獎得獎名單

2025/05/23 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部昨公布二○二五年總統教育獎得獎名單，六十名學生克服病痛或艱難生活環境，綻放生命光芒，部長鄭英耀表示，孩子的生命故事帶給所有人正能量；七月四日將由總統賴清德頒獎表揚。

抗癌彭宥彤 取得禪繞畫師資格

新竹市曙光女中彭宥彤十一歲確診腦瘤，連久坐都很困難，國中在醫院度過，高中仍常以輪椅代步，但她努力參與拳擊有氧競賽等，還取得禪繞畫教師資格，並把癌症飲食衛教資料繪製成繪本，以「低微生物飲食法的應用」為主題撰寫小論文，她說，在抗癌住院時，「床邊老師」會幫她上課，未來希望用自己的生命歷程和禪繞畫來療癒病童。

請繼續往下閱讀...

高雄師範大學蔡奕琳患「軟骨發育不全症」，但她相信「身體限制從未能定義她」，去年成為台灣史上首位參加巴黎帕運SH6級女子單打選手。另，台北商業大學林育夙二度獲獎，天生沒有雙手，以腳代手，高中畢業後獨自到台北求學，他相信「授人以魚，不如授人以漁」，樂觀自律以延緩病情，展現正向能量。

失聰林佳勳 打羽球為國爭光

新北市瑞芳高工林佳勳出生時雙耳重度失聰、過動和焦慮，他說，第一次接觸羽毛球時能感受那股瞬間的力量與快感，從那天起，打羽球成為他人生的夢想，去年奪得世界聽障青年運動會羽球單打銀牌和混雙金牌，為國爭光。

此外，桃園市大崗國中陳婕渝為中度自閉症與注意力缺失症、先天性高度散光，國小還受到全身四十％嚴重燒燙傷，至今仍努力復健，但她從未放棄，國中時完成她人生經歷的繪本，也擔任燒燙傷繪本志工培訓課程講師。她說，受傷並不可怕，可怕的是內心的不安。

彰化縣線西鄉曉陽國小許博彥天生黃斑部病變致全盲，患有慢性腎臟病，雖然看不見，但他熱愛鑽研電腦軟硬體，用平板拍攝和堂弟玩戰鬥陀螺影片，並上傳自己的YT頻道。

肢障潘聖捷 發明創新獨特舞蹈

台南市歸仁國小學生潘聖捷失去雙腳，但他以創新發展獨特的舞蹈，拿下台南市特殊教育學生才藝比賽個人組特優殊榮。

2025年總統教育獎得主潘聖捷。（教育部提供）

2025年總統教育獎得主林育夙。（教育部提供）

2025年總統教育獎得主蔡奕琳。（教育部提供）

2025年總統教育獎得主彭宥彤。（教育部提供）

2025年總統教育獎得主陳婕渝。（教育部提供）

2025年總統教育獎得主林佳勳。（教育部提供）

2025年總統教育獎得主許博彥。（教育部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法