為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹市國中技藝賽頒獎突延期 獎狀變影本

    新竹市私立世界高中承辦國中技藝競賽，但因停招導致技藝競賽頒獎典禮延期舉行，議員轟市府教育處未掌握及因應，恐影響學生升學權益。（記者洪美秀攝）

    新竹市私立世界高中承辦國中技藝競賽，但因停招導致技藝競賽頒獎典禮延期舉行，議員轟市府教育處未掌握及因應，恐影響學生升學權益。（記者洪美秀攝）

    2025/05/22 05:30

    承辦的世界高中處理停招無暇他顧 議員批教育處行政怠惰 恐影響學生權益

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府原訂今天辦理一一三學年度國中技藝教育競賽頒獎典禮，但因承辦學校私立世界高中處理學校停招事件無暇他顧，臨時通知要延期，有關學生技藝教育競賽成績優異保送甄試所需獎狀，將採影本加蓋技藝教育資源中心戳章交給得獎學生，作為後續升學申請之用。對此，市議員劉崇顯、劉彥伶及鄭美娟痛批市府教育處未掌握狀況，恐影響技藝學生升學權益，荒腔走板的行政怠惰，只能用「沒有最慘，只有更慘」形容。

    教育處︰不影響得獎證明、免試入學申請

    教育處表示，技藝競賽的頒獎典禮延期舉行，僅屬競賽後續表揚性質，不影響學生的參賽紀錄、得獎證明及後續免試入學申請作業，學生權益均獲完整保障。將與承辦學校加強溝通協調機制，一一四學年度起改由光復高中承接竹市技藝中心業務。因應世界高中停招事件，市府已依竹苗區免試委員會修正簡章來函，轉知轄內各國中加強宣導，維護學生權益。

    學生、家長抱怨誇張 認為不被重視

    因技藝競賽頒獎延期，不少國中端學校也抱怨已安排好課程又得另行調整，獲獎學生及家長臨時被告知要延期頒獎都覺得誇張，原本滿心歡喜期待，結果頒獎沒了，獎狀也變成影本，覺得不被重視。

    劉彥伶說，教育處承辦世壯運自由車賽事卻搞砸場地，因無法比賽導致場地被迫移往台中，如今又因技藝競賽頒獎典禮臨時延期，學生須用影本獎狀，克難參加後續實用技能班等技職類科學校甄選事宜，已嚴重影響學生的升學權益。

    劉崇顯也說，世界高中雖是私校，其停招退場與否的主管機關職權在教育部，但市府不應用此理由推責，去年十二月家長就多方反映世界高中沒有想朝技職教育繼續辦學，市府應有所警覺，不是對市內學校發生重大變故仍無應變，還持續交由該校辦理學生升學權益的教育業務。鄭美娟也說，學生升學申請在即，不能讓學生權益因大人的行政疏失而受損。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播