竹市國中技藝賽頒獎突延期 獎狀變影本

新竹市私立世界高中承辦國中技藝競賽，但因停招導致技藝競賽頒獎典禮延期舉行，議員轟市府教育處未掌握及因應，恐影響學生升學權益。（記者洪美秀攝）

2025/05/22 05:30

承辦的世界高中處理停招無暇他顧 議員批教育處行政怠惰 恐影響學生權益

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府原訂今天辦理一一三學年度國中技藝教育競賽頒獎典禮，但因承辦學校私立世界高中處理學校停招事件無暇他顧，臨時通知要延期，有關學生技藝教育競賽成績優異保送甄試所需獎狀，將採影本加蓋技藝教育資源中心戳章交給得獎學生，作為後續升學申請之用。對此，市議員劉崇顯、劉彥伶及鄭美娟痛批市府教育處未掌握狀況，恐影響技藝學生升學權益，荒腔走板的行政怠惰，只能用「沒有最慘，只有更慘」形容。

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教育處︰不影響得獎證明、免試入學申請

教育處表示，技藝競賽的頒獎典禮延期舉行，僅屬競賽後續表揚性質，不影響學生的參賽紀錄、得獎證明及後續免試入學申請作業，學生權益均獲完整保障。將與承辦學校加強溝通協調機制，一一四學年度起改由光復高中承接竹市技藝中心業務。因應世界高中停招事件，市府已依竹苗區免試委員會修正簡章來函，轉知轄內各國中加強宣導，維護學生權益。

學生、家長抱怨誇張 認為不被重視

因技藝競賽頒獎延期，不少國中端學校也抱怨已安排好課程又得另行調整，獲獎學生及家長臨時被告知要延期頒獎都覺得誇張，原本滿心歡喜期待，結果頒獎沒了，獎狀也變成影本，覺得不被重視。

劉彥伶說，教育處承辦世壯運自由車賽事卻搞砸場地，因無法比賽導致場地被迫移往台中，如今又因技藝競賽頒獎典禮臨時延期，學生須用影本獎狀，克難參加後續實用技能班等技職類科學校甄選事宜，已嚴重影響學生的升學權益。

劉崇顯也說，世界高中雖是私校，其停招退場與否的主管機關職權在教育部，但市府不應用此理由推責，去年十二月家長就多方反映世界高中沒有想朝技職教育繼續辦學，市府應有所警覺，不是對市內學校發生重大變故仍無應變，還持續交由該校辦理學生升學權益的教育業務。鄭美娟也說，學生升學申請在即，不能讓學生權益因大人的行政疏失而受損。

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