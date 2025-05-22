苗縣140縣道區間測速 半年取締逾8000件

警察局交通隊統計去年十月至今年三月，一四○縣道區間測速取締超速違規件數多達八千多件。 （記者彭健禮攝）

2025/05/22 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一四○縣道因涉石虎保育，部分路段實施雙向區間測速，去年十月至今年三月，半年取締超速違規件數多達八千多件。縣議員楊恭林於昨日議會總質詢指出，有卓蘭鄉親走一四○縣道到三義吃一碗麵，收到三張超速罰單，結果「比辦一桌還貴」，建議取消其中七百公尺的區間測速。

警察局長王森瑒答詢，現今一四○縣道區間測速設置，都是經過相關單位與地方多次討論、會勘而得共識，且執行已有一段時間，如今地方仍有反映，會再次將邀相關單位會勘討論。

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一四○縣道連結苑裡鎮、三義鄉及卓蘭鎮，為縣內的南橫公路，也是卓蘭鎮民重要聯外道路，因石虎保育，縣府在一四○縣道近九公里長的路段設有兩處區間測速，速限六十公里，於二○二二年三月卅一日起執法。

但地方主張區間測速路段中，有近七公里長路段是高架路段「石虎幾乎不可能上去」，經道安會報討論，及縣府、卓蘭鎮公所多次會勘後，達成共識，排除高架路段，改為「十六．二公里至十六．九公里」、「廿三．一公里至廿五．一公里」並於十九．九公里處新增一支固定式測速桿，於去年三月一日啟用。警察局交通隊統計去年十月至今年三月，區間測速取締超速違規件數多達八千多件。

楊恭林昨質詢指出，卓蘭鄉親跟他反映走一四○縣道到三義吃一碗麵，收到三張超速罰單，要繳近七千元，結果「比辦一桌還貴！」認為道路要便民，但一四○縣道因保育石虎設置區間測速後，地方抱怨，他也有一年多不走，且遊客到卓蘭違規超速吃罰單，也唯恐日後不敢再來，衝擊觀光，建議取消其中的七百公尺區間測速。

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