苗縣救災指揮車昔違規使用 現成副縣長座車

苗縣議員陳光軒指出，救災指揮車由紅色變成黑色，供副縣長邱俐俐作為座車，不符副首長座車2000cc使用規範。 （陳光軒提供）

2025/05/22 05:30

不符副首長座車排氣量二千CC規範

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣消防局二○一九年購買一輛逾二百五十萬元的三千四百五十六CC「奢華旗艦」等級的休旅車為救災指揮車，違規提供前縣長徐耀昌作為首長座車，引發爭議。縣議員陳光軒於昨議會總質詢再指出，如今該車由紅色變成黑色，目前供副縣長邱俐俐作為座車，不符副首長座車排氣量二千CC使用規範，如同借屍還魂，要求縣府依法行政。

鍾東錦︰已變更為一般公務車 不用可惜

縣長鍾東錦答詢表示，該輛救災指揮車已變更為一般公務車，由行政處統一調度符合規定，且副縣長常代表縣府跑行程，比較體面、方便及安全。該車目前殘餘價值低，但放著不用可惜，所以縣府秉持客家勤儉精神充分利用，未來副縣長座車會評估改採租賃方式，並依照議員指示依規定合法使用。

請繼續往下閱讀...

曾供徐耀昌作為首長座車 繳交罰鍰

陳光軒指出，他多年前就已踢爆該輛救災指揮車拆除固定式閃光燈、警鳴器及消防標識，違規提供徐耀昌作為首長公務座車。但該車近期又被發現縣府以借屍還魂的手法，由紅色變成黑色，成為副縣長座車。且依副首長公務車輛規定，規範車輛排氣量為二千CC，但該車輛的排氣量遠遠超過，且就今年度預算書所揭，該車現仍是消防局之救災指揮車，明顯不符規定。

消防局長匡夢麟答詢，該車是二○一九年以救災指揮車購買，行駛廿多萬公里，當初違規使用，已補繳貨物稅及罰鍰，於去年變更為一般公務車，對於年度預算書項目仍列為指揮車，是承辦人疏失。行政處長許淑娥也答詢，因原副縣長座車已老舊，且該車若不使用容易壞，由行政處統一調度使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法