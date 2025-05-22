芳苑海尾橋重建 嘉邑行善團捐500萬

海尾橋橫跨海尾二排水，因地勢低窪、臨近海岸，橋體常年受漲潮侵蝕，導致鋼筋外露、結構損壞。（芳苑鄉公所提供）

2025/05/22 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉漢寶村海尾橋是當地漁民通往養殖區的重要道路，但因年久失修，去年經縣府鑑定危橋封閉通行，鄉公所評估整建經費建需五○○萬元，雖多次向中央申請補助卻未獲回應，嘉義市嘉邑行善團得知，決定捐贈五○○萬元協助橋梁改建，工程近期動土，讓村民多年來盼望一條平安回家的路，終於得以實現。

海尾橋橫跨海尾二排水，為通往漢寶溼地與王功地區的交通要道。然而因地勢低窪、臨近海岸，橋體常年受漲潮侵蝕，導致鋼筋外露、結構損壞。二○二四年縣府鑑定為危橋後封閉車輛通行，不僅影響居民日常出入，也造成農產運輸與急難救援上的不便。

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芳苑鄉長林保玲表示，海尾橋已有逾四十年歷史，早年橋面狹窄，後來雖拓寬為六米，但長年未整修，結構早已老舊，改建勢在必行。然而地方財源有限，整建經費難以籌措，所幸嘉邑行善團在今年一月出資一○四二萬元協助改建文津三橋後，再次加碼捐贈五○○萬元，支持海尾橋重建，讓工程得以順利啟動。

林保玲感謝嘉邑行善團的義舉，表示在端午佳節前夕獲得這份大禮，不僅讓鄉民感受到社會溫暖，也讓返鄉遊子能更安心走上回家的道路。

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