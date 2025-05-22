《三峽車禍殷鑑》彰縣議會民進黨團 促設通學步道

民進黨彰化縣議會黨團要求縣府要重視學生的上學放學安全，打造安心的通學步道。（記者劉曉欣攝）

2025/05/22 05:30

強調人本交通應在校園優先推動 讓全縣學童上下學零風險

〔記者劉曉欣／彰化報導〕新北市三峽三死十二傷重大車禍發生後，彰化縣議員蕭文雄昨天表示，以他擔任卅五年交通導護志工的經驗來說，校門口最常見的就是違規迴轉，尤其下雨天的接送更是一團亂，要討論學生的上下學安全，就應該全面性的討論與改善。

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議員指校門口常見違規迴轉

民進黨彰化縣議會黨團昨天在縣議會召開會議，黨團總召李俊諭表示，這次事件令人感傷，以往交通規劃都是以車為本，現在推動人本交通，校園應該列為首要優先，因為，讓學生平安的上學與放學，這是每個大人應盡的責任。縣府也應該要進行通學步道的主導，讓全縣學童都有平安的上下學環境。

學生交通安全 應擴及幼兒園

縣議員蕭文雄則強調，他當了卅五年和東國小的交通導護，看了太多接送亂象，有的家長只求把自己的孩子安全送到學校，也不管別人的小孩，曾經就遇到下雨天，家長直接把車子開到校門口，再讓孩子下車。最常見的違規就是校門口直接迴轉，只求自己的方便，把小孩放下車後，車子立即違規迴轉，做了最差的示範。

縣府：已對盤點過學校施作

縣議員賴清美則認為，學生的上下學交通安全，更應該要擴及到幼兒園，因為她就曾經直擊有自小客車在幼兒園一帶違規轉彎，希望警方在取締違規或是進行護童專案，也要照顧到幼兒安全。

縣府指出，由於各級學校的校門口道路，隸屬不同的路權單位，從公路局、縣府或是各級鄉鎮市公所都有。原則上由縣府管轄的道路，已針對盤點過的學校來進行通學步道施作或是改善工程。

縣警局表示，自小客車或是機車在校門口如有不依規定行駛的行為，無論是員警當場攔查或是民眾檢舉，只要屬實就會依法告發。

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