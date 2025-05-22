溪頭又見佔位亂象 民眾上山沒位子坐

最近天氣炎熱，南投避暑勝地溪頭園區吸引許多民眾上山，但卻出現以背包、水壺佔位的亂象。（民眾提供）

2025/05/22 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕最近平地高溫熱翻天，南投溪頭園區吸引許多民眾上山避暑，但人潮增加卻引發佔位亂象，園內常有民眾將背包、水壺霸佔休憩座椅後，就逕自爬山、不見人影，導致其他民眾「沒位坐」；台大實驗林管理處﹙簡稱台大林管處﹚回應，園區現已加強巡查與勸導，如有霸佔就會將物品移置保管，並呼籲民眾發揮公德心，以免造成他人不便。

台大林管處：獲報就會派員移置保管

民眾指出，溪頭近來常見座椅被背包、水壺霸佔，有的甚至還鋪上桌巾，若是短暫離開上廁所就算了，但有些卻是東西放著，人就跑去爬山，之後下山就能直接入座，不用另外找位子，但此舉卻讓許多健行完並提前下山的人，根本沒位子可坐著休息。

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台大林管處指出，溪頭最近吸引較多民眾上山避暑，惟人潮一多，就有部分民眾會利用私人物品佔位，不過多數是離開上廁所，或在附近走走，近日接獲佔位反映後，已加強宣導與勸導，若再有長時間霸佔，就會派員將物品移置園區辦公室保管，避免其他民眾無法使用。

台大林管處也說，過去佔位較常發生在吊床區，因此在吊床、休憩座椅都設有告示牌，提醒切勿佔用，並附電話號碼可讓遊客申訴反映，園區獲報就會派員處理或移除，現也已加強走動巡查，避免佔位發生。

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