為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    溪頭又見佔位亂象 民眾上山沒位子坐

    最近天氣炎熱，南投避暑勝地溪頭園區吸引許多民眾上山，但卻出現以背包、水壺佔位的亂象。（民眾提供）

    最近天氣炎熱，南投避暑勝地溪頭園區吸引許多民眾上山，但卻出現以背包、水壺佔位的亂象。（民眾提供）

    2025/05/22 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕最近平地高溫熱翻天，南投溪頭園區吸引許多民眾上山避暑，但人潮增加卻引發佔位亂象，園內常有民眾將背包、水壺霸佔休憩座椅後，就逕自爬山、不見人影，導致其他民眾「沒位坐」；台大實驗林管理處﹙簡稱台大林管處﹚回應，園區現已加強巡查與勸導，如有霸佔就會將物品移置保管，並呼籲民眾發揮公德心，以免造成他人不便。

    台大林管處：獲報就會派員移置保管

    民眾指出，溪頭近來常見座椅被背包、水壺霸佔，有的甚至還鋪上桌巾，若是短暫離開上廁所就算了，但有些卻是東西放著，人就跑去爬山，之後下山就能直接入座，不用另外找位子，但此舉卻讓許多健行完並提前下山的人，根本沒位子可坐著休息。

    台大林管處指出，溪頭最近吸引較多民眾上山避暑，惟人潮一多，就有部分民眾會利用私人物品佔位，不過多數是離開上廁所，或在附近走走，近日接獲佔位反映後，已加強宣導與勸導，若再有長時間霸佔，就會派員將物品移置園區辦公室保管，避免其他民眾無法使用。

    台大林管處也說，過去佔位較常發生在吊床區，因此在吊床、休憩座椅都設有告示牌，提醒切勿佔用，並附電話號碼可讓遊客申訴反映，園區獲報就會派員處理或移除，現也已加強走動巡查，避免佔位發生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播