《台南》降低事故率 台南啟動學生通學安全守護專案

台南市政府將啟動「學生通學安全守護專案」，精進校園周邊交安措施。 （記者洪瑞琴攝）

2025/05/22 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為強化學童通學安全，市府全面檢視全市校園周邊的行人安全防護措施，積極研擬精進方案，將啟動「學生通學安全守護專案」，持續盤點精進校園周邊交安措施，希望能夠有效降低校園周邊交通事故發生率。

交通局局長王銘德表示，將啟動的「學生通學安全守護專案」，著手擬定綜合性維護策略，完善路口行人交通安全設施及改善行人空間欠缺或不足問題，並持續落實道路障礙物排除及設置友善行人示範區，盡可能避免行人暴露於交通事故風險。

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教育局局長鄭新輝指出，各校在獲得家長、社區共識下，均有規劃因地制宜的接送措施，例如大港國小在上放學時段封閉校門口部分路段，作為學童專屬徒步區；紅瓦厝國小則設置汽車入校接送「得來速」車道，能適時與既有道路通行汽車產生分流效果。未來也將全面檢視各校所在交通情境，採取多元且有效方式，進一步優化通學環境。

市長黃偉哲指出，酒駕與毒駕發生的交通事故頻率遠大於因年紀與罕見疾病引起的交通事故，當務之急加強取締酒駕與毒駕、藥檢等，針對年長者駕駛部分，中央將針對年長者換照下修到七十歲甚至更低，地方政府也將配合執行相關政策。

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