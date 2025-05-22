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    《台南》布袋戲演繹「水圳奇緣」 戲說烏山頭6/1登場

    農田水利署嘉南管理處六月一、二日將在烏山頭舊送水口推出「水圳奇緣．布袋戲說烏山頭」活動。（記者楊金城攝）

    農田水利署嘉南管理處六月一、二日將在烏山頭舊送水口推出「水圳奇緣．布袋戲說烏山頭」活動。（記者楊金城攝）

    2025/05/22 05:30

    〔記者楊金城／官田報導〕為讓更多人重新認識烏山頭水庫、嘉南大圳的價值與歷史，農田水利署嘉南管理處六月一、二日將在烏山頭舊送水口推出「水圳奇緣．布袋戲說烏山頭」活動，結合環境教育與傳統藝術，以創新的方式講述百年水圳與土地的深厚情緣。

    入園優惠價 免停車費、免費接駁車

    民眾上烏山頭水庫風景區官網報名參加「水圳奇緣」，入園優惠票價每人四十元、免停車費及免費接駁車往返隆田火車站與烏山頭水庫。

    烏山頭水庫環教園區成為全國環境教育設施場所認證滿一週年，農水署嘉南管理處昨天為「水圳奇緣」造勢，嘉南管理處主任工程師劉業主指出，「嘉南大圳之父」八田與一技師於一九二○年帶領建造烏山頭水庫，一九三○年完工啟用後讓嘉南平原的稻米產量翻漲六倍，此一農田水利工程造福後代至今，「水圳奇緣」希望以水利文化為環境教育的核心，透過布袋戲等更多元的體驗與參與，讓民眾親身感受烏山頭水庫的歷史脈動與生態價值。

    認識八田與一蓋烏山頭水庫造福農民

    活動邀請「真雲林閣掌中劇團」重現經典《嘉南大圳之父─八田與一傳》，帶領不同世代的觀眾走入嘉南大圳的故事，感受背後那段橫跨百年的堅韌精神與人文情懷，還推出故事媽媽溫馨分享、布袋戲操偶體驗、環教體驗攤位。

    官田區長洪聰發說，透過傳統布袋戲認識官田及八田與一的故事，讓教育不設限，一起守護官田之美。

    烏山頭風景區管理分處主任邱寰一說，未來將持續推廣相關環境教育課程、教案、導覽及活動，希望邀請更多人一同走訪烏山頭，感受台灣水文化的厚實與意涵，促進農業永續發展。

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