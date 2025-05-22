市府每年編億元 電纜地下化牛步

2025/05/22 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市自二○一五年推動電纜地下化，比率僅從四十一％提升至二○二四年十二月的五十四．五％，議員陳雅倫昨質詢抨擊，桃園市電纜地下化進度牛步，龜山區民生北路一段甚至只做一半就停滯。

市府工務局局長汪在宙答詢表示，桃園正在「轉大人」，許多重劃區正在開發，因台電公司人力有限，電纜地下化進度確實放緩，市府每年均固定編列一億元預算推動，並持續與台電保持溝通；台電桃園區營業處表示，考量人力、財務問題，交通安全、學童廊道及接近完工案件持續施工，其餘暫緩興辦。

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陳雅倫表示，推動電纜地下化除了市容美觀，也可以提升電網韌性，但審計處過去曾點名桃園市電纜地下化不增反減，她也發現龜山區電纜地下化路段少之又少，質疑市府對電纜地下化的態度。

工務局表示，市府每年均固定編列一億元預算推動，二○二○年至去年，僅二○二三年預算執行未達一億元，主要因台電配合航空城重劃區相關工程，以致量能受限，另影響電纜地下化進度緩慢原因，包括需考量供電設備擺放地點、放置前須事先取得住戶同意。

至於龜山區民生北路一段電纜地下化，因開挖時遇到管線障礙，佈纜路徑受到影響而暫緩，去年九月已邀集相關單位會勘，台電重新規劃路線。

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