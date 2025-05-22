為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    市府每年編億元 電纜地下化牛步

    2025/05/22 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市自二○一五年推動電纜地下化，比率僅從四十一％提升至二○二四年十二月的五十四．五％，議員陳雅倫昨質詢抨擊，桃園市電纜地下化進度牛步，龜山區民生北路一段甚至只做一半就停滯。

    市府工務局局長汪在宙答詢表示，桃園正在「轉大人」，許多重劃區正在開發，因台電公司人力有限，電纜地下化進度確實放緩，市府每年均固定編列一億元預算推動，並持續與台電保持溝通；台電桃園區營業處表示，考量人力、財務問題，交通安全、學童廊道及接近完工案件持續施工，其餘暫緩興辦。

    陳雅倫表示，推動電纜地下化除了市容美觀，也可以提升電網韌性，但審計處過去曾點名桃園市電纜地下化不增反減，她也發現龜山區電纜地下化路段少之又少，質疑市府對電纜地下化的態度。

    工務局表示，市府每年均固定編列一億元預算推動，二○二○年至去年，僅二○二三年預算執行未達一億元，主要因台電配合航空城重劃區相關工程，以致量能受限，另影響電纜地下化進度緩慢原因，包括需考量供電設備擺放地點、放置前須事先取得住戶同意。

    至於龜山區民生北路一段電纜地下化，因開挖時遇到管線障礙，佈纜路徑受到影響而暫緩，去年九月已邀集相關單位會勘，台電重新規劃路線。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播