227、227A轉型桃小巴 26日上路

桃園區227、227A轉型「桃小巴」預計5月26日提供服務，並增加3個服務班次。（桃市府交通局提供）

2025/05/22 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕市府交通局昨日宣布，桃園區「227桃園區公所—中路紅線」及「227A桃園區公所—中路紅線（繞龍泉六街底）」，將轉型為九人座的「桃小巴」行駛，預計五月廿六日開始提供服務，而轉型後可釋出二名大客車駕駛，將補充於其他市區公車路線。

改九人座車 解決大客車駕駛不足

交通局表示，經檢討市區公車路線及班次運量，將載客量較低的路線，由大型或中型公車轉由「桃小巴」小客車服務，一來可解決大客車駕駛不足的情形，二來可提升公車服務，復興區、觀音區等行政區已有路線轉型「桃小巴」，此次針對市區公車路線進行調整，將每班次最大載客人數不超過八人的227路線（平均每班次載客四．八人），及227A路線（平均每班次載客一．九人），轉型為「桃小巴」行駛。

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交通局表示，227及227A路線轉型「桃小巴」後，維持原服務路線及站位，並於平日尖峰時間增加三班服務班次及調整部分服務班次時刻，服務班次為平日十六班、假日九班，預計五月廿六日開始，收費方式同桃園市市區公車採里程計費，並適用基北北桃、桃竹竹、桃竹竹苗等優惠方案；持桃園市民卡乘車可享有買一送一優惠（第二趟優惠十八元）。相關公車資訊可至桃園市公車動態資訊系統網頁查詢。

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