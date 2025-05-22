星巴克大溪公園門市超人氣 涼亭殺風景

星巴克在大溪中正公園遊客中心打造日式咖啡廳「大溪公園門市」，開幕以來幾乎天天人氣爆棚。（記者李容萍攝）

2025/05/22 05:30

屋頂破損8個月未改善 市府表示納入第二期整建工程

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局、風景區管理處攜手國際品牌星巴克，將大溪老城區中正公園的遊客中心重新改造規劃「星巴克大溪公園門市」，這是星巴克全國首間位於公園且具有日式和風建築的特色門市，本月一日開幕後，造訪遊客幾乎天天爆棚。不過，遊客往窗外看出去，卻看到公園內屋頂已經破損八個月的涼亭，不解「市府為何久久不改善？」

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風管處：文資審議通過才能修復

對此，風管處祕書吳敏光表示，大溪中正公園於二○二○年由市府公告登錄為文化景觀，風管處分二期啟動「大溪中正公園整建工程」，去年初啟動第一期工程投入三千餘萬餘元，保留公園所有大樹，將公園北側既有三條動線整併為二條，提供完整開闊綠地、活動空間予民眾休憩，預計今年六、七月完工；被遊客詬病的復興亭於去年十月損壞後，風管處已暫時封閉，並請廠商評估修繕費用，已規劃簡易的修繕設計，須待文化局進行文化資產審議通過後，才能修復。

吳敏光說，中正公園內其他老舊的涼亭、步道等設施，風管處今年已編列大溪中正公園第二期規劃設計費二百萬元，預計辦理相關設施的維修改善、環境風貌優化、遊園動線改善，工程包含帆船廣場意象改善、步道側溝改善、新增座椅、燈具及方向指引牌等及增設小溜滑梯或其他遊具、體健設施改善、休憩節點廣場（含涼亭）等，屆時將全面檢視公園既有涼亭納入修繕規劃，正爭取工程經費約二千七百萬元，預計明年底完成改善。

議員促儘速修繕 別讓遊客壞印象

民進黨市議員陳治文表示，「星巴克大溪公園門市」呼應公園周邊綠意與大溪人文氣息，結合部分遊客中心功能，讓遊客如同旅人般在此地匯集享受美好生活空間，店家利用大溪豆製品產業為基底，結合蔬食風潮，研發新品餐食，其以老街牌樓、百吉隧道、落羽松及木陀螺等大溪意象設計的大溪特色馬克杯，讓遊客驚喜。不過，從窗外看出去的屋頂破損的復興亭場景相當不堪，希望風管處加速修繕效率，不要讓遊客因此留下壞印象。

遊客造訪星巴克「大溪公園門市」，往窗外看出去，卻看到已經破損近一年的涼亭。（記者李容萍攝）

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