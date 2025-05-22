大里高中學習中心 校友捐款助整建

台中市立大里高中「多元學習資源中心」，昨天揭牌啟用。（記者陳建志攝）

2025/05/22 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中市立大里高中新圖書館啟用後，原有的圖書館閒置，因設施老舊校方希望整建為「多元學習資源中心」，但中央和市府只能補助二○○萬，仍不足三五○萬，第五屆的傑出校友林清賢、何日興、張明吉與何木火等人邀集企業夥伴一起捐贈三五○萬給母校，昨天揭牌啟用，市長盧秀燕到場獻上感謝和祝福，稱讚捐款興學是最棒「善的循環」。

盧秀燕表示，五十年前從大里國中畢業的登陽建設董事長林清賢、台氟科技董事長何日興、昇揚基金關懷協會創會長張明吉與藝術家何木火等人，現在是各領域的菁英，但關心母校不落人後，合力捐款協助整建「多元學習資源中心」，成就一件美事。

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市立大里高中校長張仲凱表示，多元學習資源中心整體空間結合彈性學習場域、行動載具與無線網路設備，搭配先進視訊會議系統與藝術展示功能，能支援師生進行自學探究、線上學習與藝文活動，是一個多元使用的空間。

昨天揭牌後並舉辦「緣起不滅．萬殊之音—水墨行者何木火彩墨展」，展出其近期十九件精選作品，融合潑墨、重彩、寫意與抽象，畫面靈動飽滿，展現藝術家對家鄉自然山水的深情描繪。

大里高中校友林清賢（左二）、何日興（左四）與何木火（左五）等人回饋母校，捐款協助整建「多元學習資源中心」。（記者陳建志攝）

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