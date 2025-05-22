《台中》2025520愛你愛我我愛你 455對登記結婚

南區戶所送新人可愛兔浴巾禮盒、幸福「筷」樂筷子組等好禮。 （台中市府提供）

2025/05/22 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕每年五月廿日因有「我愛你」諧音，吸引不少有情人選這天結婚登記，今年數字連成「2025520」有「愛你、愛我、我愛你」濃情蜜意甜蜜加乘諧音，成最甜結婚日，台中市民政局統計，廿日共吸引四五五對新人登記結婚，登記結婚對數以三倍量狂壓二月十四日西洋情人節及三月十四日的白色情人節。

今年最熱門登記日

台中市民政局長吳世瑋指出，今年的「五二○」因逢二○二五年，年月日「二○二五五二○」整串數字連結起來，有「愛你、愛我、我愛你」甜蜜諧音，成愛意爆棚的告白日，全市一口氣新增四五五對新人完成登記，對比今年西洋情人節的一四五對及三月十四日的白色情人節的一二六對，成今年迄今最熱結婚登記日；其中南區戶所有六十二對新人登記結婚，受理對數全市之冠。

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民政局表示，在南屯戶所登記的新人洪小姐與李先生是職場最佳搭檔，十年後女主角終發現最愛其實是一直默默在身邊守護的他，「上司」與「助理」選在五二○閃婚；另前往北區戶所登記的林先生與陳小姐也是同事十年，共事培養出深厚默契後進而交往決定相伴一生，陳小姐的哥哥也同日辦理登記結婚，家中喜上加喜、幸福加倍。

吳世瑋說，新人完成登記後，市府會致贈登記新人成家福袋，另各區也加碼準備專屬小禮，祝福喜結連理的新人，像是南區戶所送新人可愛兔浴巾禮盒、幸福「筷」樂筷子組，祝福新人幸福連連；梧棲戶所致贈木柄歐風保溫壺，祝福新人愛情持續保溫；大雅戶所也贈送特色浴巾及金鏟子，祝福新人永「浴」愛河等。

「2025520愛你、愛我、我愛你」最甜結婚日，新人情定終身。（台中市府提供）

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